ECCO COSA SUCCEDE A METTERSI IN CASA (REALE) UNA MARKLE – TYLER, IL NIPOTE DELLA DUCHESSA DI SUSSEX, DOPO AVER MACINATO MILIONI GRAZIE ALLA MARIJUANA CHE PRENDE IL NOME DELLA ZIA, ADESSO LANCERA' L'ERBA DEDICATA AL ROYAL BABY ARCHIE E ALLARGHERÀ IL SUO RANCH NELL’OREGON DA 500 A 1300 ETTARI – DA PALAZZO LO IGNORANO, L’EX ATTRICETTA HA TAGLIATO I RAPPORTI, MA IN PASSATO…(VIDEO)

Anna Guaita per “il Messaggero”

Il principe Harry festeggia il suo 35esimo compleanno, e si prepara a un lungo viaggio in Africa con la moglie Meghan. La coppia è più che mai in vista sulle pagine dei giornali, ed ecco che dall'America giunge, puntuale, un nuovo scandalo legato alla scomoda famiglia della Duchessa di Sussex.

Torna alla ribalta il nipote Tyler, figlio del fratellastro Thomas, con la sua azienda di produzione di marijuana e derivati. Il 27enne imprenditore, che ha già «fatto molti milioni» vendendo una varietà di erba intitolata alla nota zia, si riaffaccia sul mercato con una varietà dedicata al bambino che Meghan e Harry hanno avuto lo scorso maggio. Si va dunque da Markle Sparkle ad Archie Sparkle.

Tyler spiega che il suo ranch nell'Oregon si allargherà da 500 ettari a 1300 ettari, non solo per continuare a crescere una marijuana «così potente che ti fa saltare la corona dalla testa», ma per aumentare anche la coltivazione di canapa indiana necessaria per creare prodotti al cannabidiolo, per i quali c'è «un mercato crescente». Il nipote di Meghan non rivela esattamente quanto guadagna, ma dichiara di aspettarsi nel prossimo anno entrate da oltre 200 milioni di dollari.

Tyler ha annunciato che intende vendere i prodotti al Cbd, che hanno fama di funzionare come rilassanti, antidolorifici e antiinfiammatorio, «per aiutare la gente». Tuttavia riconosce che vuole anche far molti soldi: «Ci dipingono sempre come una famiglia sgangherata protesta -. Ma io lavoro da matti per guadagnarmi da vivere». Tyler è figlio del fratellastro della Duchessa, del 53eenne Thomas Markle Junior.

E' nel mercato della marijuana dal 2015, da quando è diventata legale nell'Oregon, lo Stato in cui vive. E' proprietario di una società con un nome che è anch'esso ispirato alla famosa zia e a suo marito, Royally Grown (Coltivato in modo regale). La varietà Markle Sparkle, venduta a oltre 230 euro per ogni oncia (28 grammi) è stata finora il suo affare più grosso, anche se ha di fatto contribuito a troncare i rapporti fra lui e la giovane zietta (come la chiama lui).

SCARSA CENSURA

Nel passato tuttavia sia Meghan che il marito Harry non hanno avuto lo stesso atteggiamento censorio: lei aveva offerto spinelli durante la cerimonia del suo primo matrimonio, nel 2011 in Giamaica, con il regista Trevor Engelson. E Harry ha ammesso di averne fumati durante i suoi anni giovanili. Tutto è cambiato per loro. Ma la famiglia di Meghan non cambia.

Se Tyler diventa un milionario dello spinello and company, la sua sorella Samantha non smette di perseguitare la sorellastra duchessa, per farsi pubblicità, forte del fatto che il protocollo di Palazzo impedisce a Meghan di risponderle. Samantha, 54 anni e madre di tre bambini, vive in Florida e non si scusa, anzi: «Dobbiamo tutti sopravvivere. I soldi fanno girare il mondo. Se dunque volete dire che me ne sto approfittando, fate pure».

meghan markle 9

