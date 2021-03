Estratto dal "Corriere della Sera"

ABDELLAH E TERESA BELLANOVA

[…] Teresa Bellanova, ex ministra renziana dell' Agricoltura nel Conte 2 e dimissionaria per innescare la crisi di governo, ha una storia forte da raccontare. Non di distruzione e autodistruzione ma di ribellione e crescita personale. Da bracciante nei campi a sindacalista di quel mondo e infine addirittura parlamentare e donna di governo. Ma spiega che non è meno sorprendente la sua storia privata, l' amore con Abdellah, giovane interprete marocchino incontrato a Casablanca. Che non esitò a lasciare tutto per volare in Italia e sposarla. […]

ABDELLAH EL MOTASSIME: CHI È IL MARITO DI TERESA BELLANOVA?

Da https://www.notizie.it

Terza donna nella storia alla guida del Ministero dell’Agricoltura, Teresa Bellanova ha un figlio nato nel 1991, Alessandro El Motassime. […] approdata in Cgil dopo aver iniziato a lavorare come bracciante cercando di contrastare la piaga del caporalato in Puglia, la Bellanova è sposata con Abdellah El Motassime, conosciuto proprio nel corso di una missione del sindacato in Marocco, dove l’uomo le faceva da traduttore.

IL FIGLIO DI TERESA BELLANOVA

La coppia sembra molto affiatata, anche se Teresa Bellanova cerca di mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata. Del figlio per esempio, come riporta l’Agi, “non parla molto e tantomeno ama vantarsi, perché (come ha dichiarato) non ritiene che essere genitori sia di per sé un merito”. In pochi quindi si sono accorti della presenza dei familiari di Bellanova il giorno del suo giuramento al Quirinale, visto che i più si sono concentrati soprattutto sul look scelto dal ministro.

Tra i presenti c’era sicuramente anche Alessandro, che sembra aver colpito molto in particolare la giornalista Lilli Gruber la quale, alla prima occasione, quando Teresa Bellanova è stata sua ospite a Otto e Mezzo, non ha mancato di complimentarsi sottolineando: “E’ un gran bel figliolo”.

IL MARITO DI TERESA BELLANOVA

Di Alessandro si sa quindi solo che studia medicina mentre il marito Abdellah El Motassime dovrebbe continuare a fare il lavoro di traduttore. Su Facebook l’uomo si limita a svelare che ha studiato presso la Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università del Salento, e naturalmente che è sposato con Teresa Bellanova.