13 mag 2021 10:21

ECCO PERCHÉ POI NON CI SONO I SOLDI PER IL MERCATO DEL VERONA - IL PATRON DELL'HELLAS MAURIZIO SETTI INDAGATO PER AUTORICICLAGGO: AVREBBE SOTTRATTO DALLE CASSE DEL CLUB 6,5 MILIONI GRAZIE A UN "MAQUILLAGE CONTABILE" PER RISTRUTTURARE UN'ALTRA SOCIETÀ, COSÌ DA IMPEDIRNE IL FALLIMENTO - GIUSTO LA CIFRA, PER ESEMPIO, CHE SERVIREBBE PER RISCATTARE IL TERZINO RIVELAZIONE DIMARCO...