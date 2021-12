ECCO QUALI VEICOLI DAL 2022 RISCHIANO DI NON POTER PIÙ CIRCOLARE: IL LAZIO POTREBBE IMPORRE IL BLOCCO ANCHE ALL'INTERNO DELLA ZONA VERDE DELLA CITTÀ E NON SOLTANTO NEI FINE SETTIMANA - INTANTO ANCHE LA REGIONE PIEMONTE HA PRESO PROVVEDIMENTI SULLA CIRCOLAZIONE MENTRE LOMBARDIA E VENETO HANNO SOSPESO IL BLOCCO A CAUSA DELLO STATO DI EMERGENZA…

Dal 2022 chi possiede veicoli fino ad Euro 4 rischia di non poter più circolare. Sì, perché le Regioni iniziano già a muoversi vietando l'uso delle auto inquinanti. Prima tra tutte il Lazio che potrebbe imporre il blocco anche all'interno della zona verde della città e non soltanto nei fine settimana o a targhe alterne.

Si muovono in direzioni simili le grandi, medie e piccoli città delle Regioni settentrionali che avrebbero già attuato il divieto se non ci fosse stata la pandemia. Un problema non da poco, visto che si tratta di auto e veicolo venduti fino a tutto il 2010: liberarsene, in breve tempo, non sarà semplice per nessuno. Intanto anche la Regione Piemonte ha preso provvedimenti sulla circolazione, bloccando la circolazione delle diesel Euro 4 fino al 15 aprile nei gioni feriali dalle 8,30 alle 18,30 (a Torino e nei Comuni della città metropolitana dalle 8 alla 19).

Il blocco - spiega Il Giornale - si può estendere anche al sabato e ai giorni festivi "se l'allerta sale al primo livello arancione". In questo caso verrebbero fermate anche le automobili diesel Euro 5 allargando ulteriormente la platea dei mezzi in stato di fermo. Diversa situazione invece in Lombardia e Veneto, che hanno sospeso il blocco a causa dello stato di emergenza.

