ECCO LA SOLUZIONE ALLA MANCANZA DI BAGNINI: USIAMO I DRONI! – AL LARGO DI VALENCIA UN DRONE HA LANCIATO UN GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO A UN RAGAZZINO DI 14 ANNI CHE STAVA ANNEGANDO –LE ONDE ALTE E LE FORTI CORRENTI RENDEVANO DIFFICILE L'INTERVENTO DEI BAGNINI E COSI' È ARRIVATO UN AIUTO FONDAMENTALE DAL CIELO – VIDEO

Da www.droneblog.news

drone salvataggio in mare

Un drone bagnino salva la vita a un bambino di 14 anni su una spiaggia in Spagna, per la precisione a Valencia. La notizia è stata battuta da diverse agenzie di stampa ed ha avuto un forte risalto.

Ne abbiamo già parlato diverse volte sulle pagine del nostro blog, il drone bagnino è sempre più utilizzato nelle spiagge d’estate, specialmente all’estero che in Italia. Per approfondimenti leggete anche “Drone di salvataggio sulle spiagge di Alassio”.

Il drone ha fatto cadere in mare un giubbotto di salvataggio che è stato in grado di tenere a galla l’adolescente proprio mentre iniziava ad affondare sotto le onde, fino all’arrivo di una squadra di bagnini pochi istanti dopo.

drone salvataggio in mare 2

“Quando siamo arrivati, quello che abbiamo visto era un bambino che era in pessime condizioni, con quasi nessuna energia per continuare a galleggiare, quindi ho mandato il giubbotto di salvataggio”, Miguel Angel Pedrero, pilota del drone bagnino in azione sulla spiaggia di Valencia. “A causa delle forti onde è stata una manovra complicata, ma alla fine siamo riusciti a dargli il giubbotto e ha potuto galleggiare fino a quando i bagnini non lo hanno raggiunto con la moto d’acqua” ha continuato Pedrero.

drone salvataggio in mare 3

General Drones, con sede a Valencia, è la società che ha in gestione il servizio di sicurezza, ha iniziato a supportare i bagnini di Valencia nel 2017, più precisamente nella città di Sagunto, appena a nord di Valencia.

Ora ha più di 30 piloti di droni bagnino che lavorano in 22 spiagge in tutta la Spagna, fornendo un supporto rapido nei momenti critici di un potenziale annegamento prima che i bagnini possano raggiungere fisicamente le persone.

drone salvataggio in mare 4

“Questi secondi extra sono vitali in alcuni casi e consentono anche alle squadre di soccorso di avvicinarsi alla persona con maggiore calma e cautela”, ha aggiunto Pedrero. Leggete anche “Spiagge sicure: in Australia si usano i droni”.

Dopo essere stato soccorso, il 14enne, che non è stato identificato, è stato ricoverato in un ospedale locale dopo che il personale dell’ambulanza gli ha fornito ossigeno. Per fortuna è stato dimesso dopo 24 ore, dunque tutto bene.

drone salvataggio in mare 5

Secondo la Royal Spanish Lifesaving and Rescue Federation un totale di 140 persone sono morte per annegamento accidentale in Spagna nei primi sei mesi del 2022, il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. I droni bagnino potremmo far variare queste percentuali.

drone salvataggio in mare 7 drone salvataggio in mare 8 drone salvataggio in mare 6