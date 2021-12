Dagotraduzione dal Daily Mail

Quasi 600 milioni di spettatori si sono sintonizzati per seguire la finale di Miss Universo, che ha incoronato l’indiana Harnaaz Sandhu come reginetta. Sandhu, attrice di Bollywood, ha battuto altre 79 concorrenti per il titolo ed è stata incoronata dalla precedente Miss Universo in carica, Andrea Meza del Messico, nella località turistica israeliana di Eilat sul Mar Rosso.

Il concorso, presentato dal personaggio televisivo statunitense Steve Harvey, prevedeva le tradizionali esibizioni di costumi nazionali, costumi da bagno e una serie di domande per testare le capacità di parlare in pubblico delle concorrenti.

I primi 10 concorrenti hanno anche sfoggiato abiti a figura intera riccamente decorati in oro, argento o bronzo.

Nelle ultime settimane i palestinesi avevano chiesto il boicottaggio del concorso per protestare contro il modo in cui Israele tratta il loro popolo. Ma solo la Malesia, un paese prevalentemente musulmano con stretti legami con i palestinesi, ha aderito, e con la scusa del Covid non ha inviato i suoi rappresentanti. E il governo sudafricano, che sostiene fortemente la causa palestinese, ha ritirato il sostegno alla sua rappresentante.

Meza ha esortato i concorrenti a non pensare alla politica e a concentrarsi sul concorso. «Quando sei lì ti dimentichi della politica, della tua religione», ha detto ad AP il mese scorso.

Secondo Sara Salansky, funzionario del ministero del turismo israeliano, Israele è stato scelto per ospitare il concorso a causa del successo del programma di vaccinazione contro il coronavirus del paese. L'emergere della variante omicron ha costretto Israele a chiudere i suoi confini ai turisti stranieri alla fine del mese scorso, ma a quel punto la maggior parte delle concorrenti era già arrivata.

