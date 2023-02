Estratto dell'articolo di Giuseppe Guastella per www.corriere.it

«La mia dignità è stata distrutta» come è finita «da un giorno all’altro la mia carriera televisiva». All’indomani della sentenza di assoluzione nel processo di primo grado Ruby ter, anche Barbara Guerra denuncia di aver avuto la vita rovinata da 13 anni di esposizione nelle indagini e nei processi sulle cene e i dopocena del «bunga bunga» a casa di Silvio Berlusconi, e lo accusa: «Silvio non hai mai speso parole per dire che conosceva la mia famiglia e che ero una ragazza per bene come mi diceva quando ci vedevamo, prometteva sempre di volerlo fare, di volere difendere la mia dignità. Solo promesse, mai mantenute».

Guerra era accusata, come la maggior parte delle donne ospiti ad Arcore, di falsa testimonianza nel processo Ruby bis e di corruzione in atti giudiziari per aver ricevuto dall’ex premier almeno 235 mila euro a partire dal 2011.

Secondo la procura di Milano, che farà molto probabilmente appello, i soldi avrebbero pagato i silenzi e le falsità su quanto accadeva a casa di Berlusconi. L’assoluzione è arrivata dopo che i giudici hanno considerato inutilizzabili le deposizioni.

Guerra affida il suo sfogo ad una dichiarazione in cui dice […] è stato un «calvario giudiziario e mi sono ritrovata in una storia più grande di me», dice ancora, raffermando che tutto questo ha avuto conseguenze «sia di salute che nella mia vita personale e professionale».

Lo stesso Berlusconi, quando aveva ammesso di versare 2.500 euro al mese a ciascuna delle sue ospiti finite nei guai con la giustizia, aveva detto che lo faceva per indennizzarle dei danni che stavano subendo. «Avevo una carriera televisiva che è stata distrutta da un giorno all'altro. Anni che non auguro a nessuno visto il peso di tutto ciò che ho dovuto subire, un peso che mi ha logorato e scalfito, facendomi provare un continuo senso di inadeguatezza e sconforto […]».

Guerra è stata protagonista di alcune intercettazioni telefoniche dai toni piuttosto forti, anche con Berlusconi: «Sono stata dipinta come una persona senza nessun valore, ma io vengo da una buona famiglia, con valori e principi, mio padre è un imprenditore, che amo e che indirettamente ha subito i danni di immagine per tutto lo scandalo mediatico che è venuto fuori. Ed è grazie all’affetto e al supporto dei miei familiari che oggi sono ancora qui».

Ha temuto anche che potesse accaderle qualcosa: «Più volte mi sono accorta di essere seguita, ma non ho mai capito bene lo scopo di essere controllata e da chi». «Quando è morta Imane Fadil (una delle testimoni d’accusa, deceduta per una grave malattia, ndr) ho provato paura e dispiacere, sono stata convocata dai pm» […]

