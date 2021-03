26 mar 2021 17:40

EDITORIA DA LECCARSI I VASFI! – IL PETROLIERE IRANIANO HORMOZ VASFI, NOTO ALLE CRONACHE PER AVER AVUTO FIDANZATE BONAZZE (TAYLOR MEGA E SARA CROCE) E PER LE ESTATI IN COSTA SMERALDA, HA ACQUISITO LA STARTUP ITALIANA PAPAPIX.COM, UNA PIATTAFORMA PER GIORNALISTI, FOTOREPORTER E VIDEO MAKER CHE CIANCIA DI MERITOCRAZIA E DI “VALORIZZAZIONE” DEI CREATORI DI CONTENUTI…