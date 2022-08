EDUCAZIONE NAPOLETANA - È DIVENTATO VIRALE SU TIKTOK UN VIDEO IN CUI SI VEDONO SEI PERSONE CHE SI AMMUCCHIANO SENZA CASCO E PARTONO SU UNO SCOOTER - LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE FRANCESCO EMILIO BORRELLI... - VIDEO

IN SEI SULLO SCOOTER A SCAMPIA

Da www.repubblica.it

IN SEI SU SCOOTER A SCAMPIA2

In sei su uno scooter, con un folle giro pubblicato in un video su TikTok. La denuncia è del consigliere Francesco Emilio Borrelli. Non è nota la data del filmato.

IN SEI SU SCOOTER A SCAMPIA1