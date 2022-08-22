EDUCAZIONE NAPOLETANA - È DIVENTATO VIRALE SU TIKTOK UN  VIDEO IN CUI SI VEDONO SEI PERSONE CHE SI AMMUCCHIANO SENZA CASCO E PARTONO SU UNO SCOOTER - LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE FRANCESCO EMILIO BORRELLI... - VIDEO

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IN SEI SULLO SCOOTER A SCAMPIA

Da www.repubblica.it

IN SEI SU SCOOTER A SCAMPIA2 IN SEI SU SCOOTER A SCAMPIA2

 

In sei su uno scooter, con un folle giro pubblicato in un video su TikTok. La denuncia è del consigliere Francesco Emilio Borrelli. Non è nota la data del filmato.

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