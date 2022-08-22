IN SEI SULLO SCOOTER A SCAMPIA
In sei su uno scooter, con un folle giro pubblicato in un video su TikTok. La denuncia è del consigliere Francesco Emilio Borrelli. Non è nota la data del filmato.
EDUCAZIONE NAPOLETANA - È DIVENTATO VIRALE SU TIKTOK UN VIDEO IN CUI SI VEDONO SEI PERSONE CHE SI AMMUCCHIANO SENZA CASCO E PARTONO SU UNO SCOOTER - LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE FRANCESCO EMILIO BORRELLI... - VIDEO-
In sei su uno scooter, con un folle giro pubblicato in un video su TikTok. La denuncia è del consigliere Francesco Emilio Borrelli. Non è nota la data del filmato.
LA RICONOSCETE? – VENT'ANNI FA TURBAVA I SOGNI DEGLI ITALIANI CON LE SUE MOVENZE "FELINE" – HA SUPERATO GLI ANTA DA UN LUSTRO MA È ANCORA IN FORMISSIMA. DAL REALITY È PASSATA AL RELAX SULLE SPIAGGE PUGLIESI, DA DOVE DISPENSA FOTO SEXY CONDITE DI PERLE DI SAGGEZZA E IRONIA...
NEL PD ROMANO TIRA UNA BRUTTA CORRENTE – “ROCKY” RUBERTI È CONVINTO CHE DIETRO AL VIDEO-TRAPPOLONE CI SIA QUALCHE SUO NEMICO DENTRO AL PARTITO DEMOCRATICO, IN VISTA DELLA PARTITA DELLE CANDIDATURE PER LE REGIONALI – MA CHI PUÒ ESSERE? LE CORRENTI DENTRO AL PD DELLA CAPITALE SONO SVARIATE: C’È AREADEM DI BRUNO ASTORRE (DI CUI FANNO PARTE LEODORI E “LADY FRANCESCHINI”, MICHELA DI BIASE), POI C’È IL “TEAM” DI CLAUDIO MANCINI E INFINE CI SONO GLI EX DALEMIANI…
CI AVETE ROTTO IL GAS! – ENNESIMO RECORD PER IL PREZZO DEL METANO, DOPO LA DECISIONE DI GAZPROM DI CHIUDERE PER TRE GIORNI IL “NORD STREAM” CHE RIFORNISCE LA GERMANIA: I FUTURE HANNO CHIUSO CON UN BALZO DEL 13,2% A 276,75 EURO – CRESCONO LE PRESSIONI SUL GOVERNO ITALIANO, CHE DA DIMISSIONARIO PUÒ FARE POCO – L’ALLARME DEL MINISTRO TEDESCO DELL’ECONOMIA: “L’INVERNO SARÀ DIFFICILE. PUTIN POTREBBE TAGLIARE ANCORA LE FORNITURE…”
AGENTE PROVOCATORE - LA POLIZIA DEL LINCOLNSHIRE, IN INGHILTERRA POSTA IL VIDEO DEGLI AGENTI CHE BALLANO LA MACARENA DURANTE IL GAY PRIDE E SUI SOCIAL SI SCATENA IL PUTIFERIO – I CITTADINI INDIGNATI SI SONO INCAZZATI: "ANZICHÉ COMBATTERE IL CRIMINE CHE CRESCE, LORO BALLANO", E IL CAPO DELLA POLIZIA È STATO COSTRETTO A RASSICURARE CHE LA MANIFESTAZIONE SI E' SVOLTA IN SICUREZZA, "NESSUN COMPORTAMENTO FUORI LUOGO" - VIDEO
DECRESCITA FELIX – NELLA SCORSA STAGIONE, GETTATO NELLA MISCHIA DA JOSÉ MOURINHO, FELIX AFENA-GYAN È STATO UNA RIVELAZIONE – LA DOPPIETTA CON IL GENOA AVEVA PORTATO AL RINNOVO DI CONTRATTO CON LA ROMA, CON TANTO DI SCARPE BALENCIAGA REGALATE DA MOU – ORA IL 19ENNE GHANESE HA RICEVUTO INSULTI (ANCHE RAZZISTI) PER L'ENTRATA IN RITARDO SULLA TIBIA DI WIJNALDUM… – LO “SPECIAL ONE” LO DIFENDE: “FECCIA CHI LO INCOLPA”
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ALT: IL VAIOLO DELLE SCIMMIE PUÒ ESSERE TRASMESSO DALL’UOMO AL CANE! UN PRIMO CASO SOSPETTO È STATO DOCUMENTATO A PARIGI, DOVE UN LEVRIERO HA MANIFESTATO LE TIPICHE LESIONI CUTANEE E MUCOSE DELLA MALATTIA, A 12 GIORNI DI DISTANZA DAI SUOI PADRONI, CON CUI DORMIVA – INTANTO LA NUOVA PANDEMIA DILAGA: I CASI SONO CIRCA 35MILA, DI CUI 7500 NELL’ULTIMA SETTIMANA, IL 20% IN PIÙ DI QUELLA PRECEDENTE