EDUCAZIONE PUTINIANA - IN RUSSIA NEMMENO I BAMBINI SI SALVANO DALLA PROPAGANDA: È DIVENTATO VIRALE UN VIDEO CHE MOSTRA I PREPARATIVI DELLA FESTA DELLA VITTORIA IN UN ASILO DI ASTRAKHAN, NEL SUD DEL PAEE - I PICCOLI ALUNNI SONO STATI AGGHINDATI COME SOLDATI E SFILANO CON GIOCHI CHE SI ISPIRANO AI MEZZI MILITARI, SEGNATI DALL’ORMAI CARATTERISTICA “Z” SUL FIANCO - LA SFILATA VIENE ACCOLTA DAI GENITORI CON UN’OVAZIONE - VIDEO

parata della vittoria in un asilo di astrakhan, in russia 2

È diventato virale tra i media ucraini il video che mostra i preparativi in un’asilo di Astrakhan, nell’omonimo oblast della Russia meridionale, per il 9 maggio, Giorno della Vittoria che si celebrerà in Russia.

Come si vede nelle immagini diffuse da Nexta e Unian, le maestre sorridenti accompagnano i piccoli alunni travestiti da militari e anche mezzi militari russi, alcuni anche segnati dall’ormai caratteristica “Z” sul fianco. La sfilata nell’asilo è accolta dai genitori con un’ovazione, mentre sono impegnati a immortalare il momento con i loro smartphone.

