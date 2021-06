EFFETTI POST-PANDEMICI - SULLE APP DI APPUNTAMENTI SEMPRE PIU' PERSONE CERCANO AMICIZIE INVECE CHE RELAZIONI AMOROSE - UN EFFETTO DEI LUNGHI MESI DI ISOLAMENTO, CHE LE AZIENDE STANNO CERCANDO DI SFRUTTARE: TINDER E BUMBLE, PER ESEMPIO, STANNO LANCIANDO SERVIZI DEDICATI SOLO A COSTRUIRE RETI SOCIALI - "QUESTE TENDENZE SONO QUI PER RESTARE, PROPRIO COME IL TELELAVORO E LE VIDEOCONFERENZE"

Dagotraduzione dalla Reuters

GIAPPONE TINDER

Sono appena uscito da un blocco a lungo termine. Possiamo essere amici? Gli intrecci amorosi non sono al primo posto nelle menti di molte persone che emergono da lunghi periodi di isolamento pandemico. Invece, bramano amicizie e gruppi sociali, di cui sono stati affamati nell'ultimo anno.

Questo è il verdetto delle app di appuntamenti come Tinder e Bumble, che stanno lanciando o acquistando nuovi servizi incentrati interamente sulla creazione e sul mantenimento degli amici. «C'è una tendenza davvero interessante che si sta verificando, ovvero questo desiderio di avere relazioni platoniche», ha affermato Whitney Wolfe Herd, fondatore e CEO di Bumble.

facebook dating 1

«Le persone cercano l'amicizia online come avrebbero fatto offline prima della pandemia». La sua azienda sta investendo nella sua funzione Bumble BFF (migliori amici per sempre), che comprendeva circa il 9% degli utenti attivi mensili totali di Bumble a settembre 2020 e che «ha spazio per crescere man mano che ci concentriamo su questo fronte».

Nel frattempo anche il suo rivale Match Group, proprietario di una serie di app tra cui Tinder e Hinge, si sta spingendo oltre l'amore e la lussuria. Quest'anno ha pagato 1,7 miliardi di dollari per la società di social media sudcoreana Hyperconnect, le cui app consentono alle persone di chattare da tutto il mondo utilizzando la traduzione in tempo reale.

tinder 8

Le entrate di Hyperconnect sono aumentate del 50% lo scorso anno, mentre Meetup, che ti aiuta a incontrare persone con interessi simili a eventi locali o online, ha visto un aumento del 22% dei nuovi membri da gennaio. La parola più cercata di Meetup quest'anno è stata «amici».

Secondo l'analista di Evercore Shweta Kharjuria, questi servizi di amicizia hanno registrato un maggiore coinvolgimento da parte degli utenti da quando le restrizioni relative al COVID-19 sono state gradualmente revocate in tutto il mondo, consentendo alle persone di incontrarsi di persona. Le nuove tendenze aprono «il mercato totale non più solo ai single, ma anche e alle persone sposate», ha detto.

tinder 4

Rosie, un'infermiera dentale di 24 anni che vive nella città di Bristol, nel sud-ovest dell'Inghilterra, ha faticato a connettersi con i suoi colleghi più anziani durante il blocco e ha iniziato a usare Bumble BFF tre settimane fa per incontrare nuove persone.

«Sono una persona molto socievole e mi piace conoscere nuove persone, ma non ho mai trovato opportunità. Sono passata dall'avere solo Vodafone che mi mandava messaggi a questa app che ronzava un po', il che è carino, sembra che molte ragazze siano nella mia situazione».

tinder 11

Nupur, un insegnante di 25 anni della città di Pune nell'India occidentale che usa sia Tinder che Bumble, ha affermato che gli sforzi delle app per promuovere se stesse come un modo per trovare amici piuttosto che semplici incontri e amore «potrebbero funzionare molto bene».

«Ho incontrato un paio di persone online e siamo amici da più di un anno». In effetti, negli ultimi mesi, reti di amicizie come MeetMe e Yubo hanno persino superato alcune popolari app di appuntamenti in termini di impegno quotidiano, secondo la società di ricerche di mercato Apptopia.

tinder

Jess Carbino, esperta di appuntamenti online ed ex sociologa di Tinder e Bumble, ha dichiarato a Reuters che l'isolamento sociale è stato "sconcertante" a causa della pandemia, in particolare per le persone single che vivono da sole. «(Questo) ha ispirato le persone a utilizzare gli strumenti a loro disposizione, vale a dire la tecnologia, per trovare compagnia e connessione».

bumble 4

Le app di incontri LGBTQ+ hanno fatto molto per promuovere l'aspetto sociale degli appuntamenti, secondo l'agenzia di intermediazione Canaccord Genuity, con la cinese Blued che offre servizi di maternità surrogata, ad esempio, e Taimi che fornisce livestreaming.

L'app di incontri gay Hornet, nel frattempo, mira a essere più un social network incentrato sugli interessi personali degli utenti, piuttosto che esclusivamente un servizio di collegamento incentrato sull'aspetto fisico e sulla vicinanza.

bumble 9

Il fondatore e CEO di Hornet, Christof Wittig, ha affermato che è improbabile che le persone tornino ai «vecchi modi» di connettersi con la propria comunità esclusivamente offline, ad esempio attraverso la vita notturna, l'attivismo o eventi sportivi LGBTQ.

Witting ha affermato che il numero di utenti che toccano il feed di notizie, commenti e video è aumentato del 37% nell'anno fino a maggio. Ha affermato che il numero di persone in cerca di amicizia e comunità online è aumentato durante i blocchi, quando i bar, le palestre e gli eventi sono stati chiusi. Allora le persone si sono rivolte alle piattaforme digitali. «Queste tendenze sono qui per restare», ha aggiunto. «Proprio come le videoconferenze e il telelavoro».

bumble 2 bumble 8