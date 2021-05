3 mag 2021 17:45

EFFETTO DOMINO - RICOVERATO IN OSPEDALE UN EX DETENUTO DOPO CHE IL SUO PENE SI E’ GONFIATO IN SEGUITO A UN RAPPORTO SESSUALE – I MEDICI HANNO TROVATO UN PEZZO DI DOMINO LUNGO 1,5 ‘’A FORMA DI FRECCIA’’ INFILATO TRA LA PELLE E IL MUSCOLO DEL PISELLO – L’EX TOSSICO HA AMMESSO DI AVER SCOLPITO E INSERITO IL FRAMMENTO IN PRIGIONE ‘’PER MIGLIORARE LA STIMOLAZIONE SESSUALE’’ DURANTE LA MASTURBAZIONE E HA RIFIUTATO L’INTERVENTO CHIRURGICO PER RIMUOVERLO…