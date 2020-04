22 apr 2020 16:31

EH GIOVANNI, MA COME È POSSIBILE CHE GLI ALTRI LEADER HANNO I CAPELLI PERFETTI? SE MATTARELLA SI LAMENTA PER IL CIUFFO RIBELLE, TRA I LEADER MONDIALI IMPEGNATI NELLA LOTTA ALLA PANDEMIA, SOLO ALCUNI NON SFOGGIANO UNA CHIOMA PERFETTA: SE LA ZAZZERA DI BORIS JOHNSON NON SEMBRA AVER SUBÌTO ALCUN CAMBIAMENTO, LO SCOLAPASTA DELLA MERKEL CONTINUA A FUNZIONARE MENTRE C’È CHI OPTA PER IL FAI DA TE…