EL MIMO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO – LA STORIA DEL MIMO DANIELA CARRASCO, UCCISA, VIOLENTATA E TORTURATA IN CILE, È ANCHE LA STORIA DELLA POTENZA DELL’IMMAGINE. PER FAR ESPLODERE L’INDIGNAZIONE COLLETTIVA C’È VOLUTA UNA FOTO. NON LA SUA, MA QUELLA DI UNA STUDENTESSA CHE SI È TRUCCATA COME LEI E HA FATTO ESPLODERE COMMOZIONE E INDIGNAZIONE

Maurizio Crippa per “il Foglio”

daniela carrasco

A proposito di maschere sorridenti, di travestimenti e nomignoli d' ironia che stanno qua e là per il mondo sgonfiando il petto in fuori della politica dei Rodomonti, c' è una maschera che non sorride più, e vale la pena raccontare, per due motivi. Per un saluto e un omaggio (per quel che serve) e perché quella maschera una domanda ce la pone a tutti: sarà poi vero che risus omnia vincit? E sarà poi vero, tutto quanto? Compreso che social omnia vincit?

la studentessa cilena che ha fatto un omaggio a daniela carrasco

La storia da raccontare, per unirsi alla testimonianza di molti, è quella di un mimo, anzi El Mimo. Che si chiamava però Daniela Carrasco, era giovane e cilena, faceva l' artista di strada e la protesta contro il governo, anche nei giorni dello stato d' emergenza, e più di un mese fa è stata trovata impiccata per strada, alla periferia di Santiago del Cile. Anzi: "Violentata, torturata, impiccata ed esposta, cadavere, come un trofeo", secondo organizzazioni umanitarie e femministe: a opera della polizia o di agenti limitrofi, le zone nere e grigie di ogni repressione.

il corpo di daniela carrasco 3

Stanno provando a far luce, a farsi dire la verità. Però, per esplodere sui media fuori dal Cile, per diventare l' hashtag #justiciaparadaniela ci è voluta una foto. Ma non la sua. La foto di un' altra giovane donna che in una manifestazione si è messa gli abiti di lavoro e il trucco del Mimo, naso rosso a ciliegia compreso, come si truccava lei. E allora la commozione e l' indignazione sono esplose. O ci si sono aperti gli occhi, come si spalancano gli occhi quando si vedono gli artisti di strada.

manifestazioni per daniela carrasco 4 il corpo di daniela carrasco 2 giustizia per il mimo daniela carrasco