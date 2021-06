GLI ELEFANTI AFRICANI COMUNICANO TRA LORO E MANTENGONO RELAZIONI A DISTANZA. E QUANDO ENTRANO IN CALORE... - UNA DELLE MAGGIORI ESPERTE AL MONDO HA PUBBLICATO UN DATABASE CHE DESCRIVE OLTRE 500 COMPORTAMENTI DEI GRANDI ANIMALI - OLTRE AI TESTI VI SI TROVANO 3.000 CLIP VIDEO E AUDIO CHE ILLUSTRANO QUANTO DESCRITTO - PER I BIOLOGI "E' UN INCREDIBILE RISULTATO SCIENTIFICO"

Joyce Poole è uno delle maggiori esperte di elefanti africani, il più grande animale terrestre del pianeta e uno dei più complessi dal punto di vista cognitivo e comportamentale. Lei e il suo team di collaboratori hanno raccolto negli anni informazioni importanti sugli elefanti e su come questi animali si comportano e comunicano fra loro. Per esempio hanno scoperto che possono tenersi in contatto con coetanei lontani generando segnali di frequenza così profondi e bassi che noi umani difficilmente riusciamo a coglierli.

Nel corso della sua carriera, la dottoressa Poole ha trascorso decine di migliaia di ore sul campo, osservando, tracciando e analizzando gli elefanti selvatici. Ora, in un progetto completo che altri biologi descrivono come «un risultato straordinario» e «un immenso tesoro», la dottoressa Poole e suo marito, Petter Granli, hanno raccolto i frutti del lavoro sul campo in un vasto database pubblicamente disponibile chiamato l'Etogramma dell'elefante: una biblioteca sul comportamento degli elefanti africani.

Pubblicato alla fine di maggio dal gruppo no-profit ElephantVoices, l'etogramma è un compendio dettagliato degli odori e dei fonemi di base del comportamento degli elefanti: i lembi, le increspature, le pieghe e gli schiaffi delle enormi ed espressive orecchie dell'elefante; il modo in cui la proboscide si accartoccia, si allunga, ruota, sonda, pizzica, succhia e punta; il sottile fruscio della coda, che è facile trascurare ma invece è importante; le trame e le onde del fallo di un maschio eccitato, che assomiglia a una seconda proboscide e a volte intralcia gli esemplari goffi; i barriti, i brontolii, i saluti, le suppliche, i rimproveri, le prese in giro e le minacce.

Nel database sono descritti circa 500 comportamenti e 110 suite comportamentali e la libreria è ancora in crescita. E anche se sono stati compilati etogrammi di varia accuratezza per altre specie, ciò che rende il nuovo etogramma dell'elefante eccezionale - e avvincente, anche per i non esperti - è l'inclusione di oltre 3.000 clip video e audio che illustrano le azioni descritte.

«È un incredibile risultato scientifico e una meravigliosa aggiunta alla nostra conoscenza», ha affermato Cynthia Moss, fondatrice dell'Amboseli Trust for Elephants. «Un unico posto dove trovare tutte le posture, i gesti, le vocalizzazioni, i segnali visualizzati. Non conosco nient'altro di simile».

L’etogramma è stato pubblicato in un momento cruciale per gli elefanti selvatici africani. A fine marzo, l'Unione internazionale per la conservazione della natura ha formalmente diviso gli elefanti africani in due specie distinte, gli elefanti della savana, descritti nell'etogramma, e quelli della foresta, più piccoli, rari e sfuggenti. Entrambi sono in via di estinzione, l'elefante della foresta in modo critico. Nel 1913 ce n’erano circa 10 milioni in tutto il continente africano. Oggi ne rimangono solo 400.000 circa.

Gli elefanti continuano a essere uccisi per le loro magnifiche zanne. Ma la minaccia più seria è la perdita dell'habitat e gli scontri con le persone per l'accesso alla terra e all'acqua. I biologi degli elefanti sostengono che più comprendiamo la mentalità degli elefanti, maggiori sono le probabilità di mantenerli in vita.

Michael Pardo, ricercatore della Colorado State University, ha iniziato a studiare la comunicazione vocale negli elefanti africani tre anni fa. «Il comportamento degli elefanti può essere sottile, e a volte è difficile sapere perché un elefante sta vocalizzando», ha detto. «Joyce ha trascorso molto tempo a studiare il contesto delle diverse chiamate e i video mi danno un'idea di cosa dovrei cercare sul campo».

Il dottor Pardo ha citato come esempio il suono «andiamo», un rimbombo basso e profondo che una femmina di elefante dà per annunciare il suo desiderio di andare avanti. «Sapevo che queste chiamate esistono, ma quando sono uscito sul campo per la prima volta, non è stato così facile identificarle come sembrava sulla carta», ha detto. L'etogramma dell'elefante offre 13 clip dei rumori per aiutare i neofiti della ricerca di domani.

Daniela Hedwig, ricercatrice associata all'Elephans Listening Project presso la Cornell University, che studia gli elefanti della foresta, ha affermato che «gli elefanti africani possono fungere da sistema di studio davvero interessante per l'evoluzione di sistemi di comunicazione complessi, inclusa la nostra lingua».

L'etogramma si basa sugli studi di tre popolazioni di elefanti: due in Kenya, nel Parco Nazionale di Amboseli e nella riserva Maasai Mara, e la terza nel Parco Nazionale di Gorongosa in Mozambico, per un totale di circa 6.000 elefanti. I diversi gruppi mostrano una serie di idiosincrasie culturali. Al Masai Mara, ad esempio, alcuni elefanti, a turno, trascorrono una dozzina di minuti in piedi in silenzio sopra un cespuglio.

«Si comportano come se il cespuglio fosse qualcosa di diverso da un cespuglio, come se fosse un cucciolo», ha detto la dottoressa Poole. Quasi tutti gli elefanti coinvolti sono femmine adolescenti: potrebbe essere una sorta di tecnica di addestramento alla maternità.

A Gorongosa, le elefanti femmine di tutte le età sono notoriamente avverse alle persone, retaggio dei 25 anni di guerra civile del Mozambico, quando gli elefanti venivano massacrati in massa. Molti degli odierni elefanti Gorongosa sono nati dopo la guerra, ha detto Poole, e «hanno imparato la cultura dell'aggressività dalle loro madri, nonne e bisnonne».

Ovunque vivano, gli elefanti sembrano costruire il loro vasto vocabolario sociale attraverso un mix e un abbinamento di gesti e suoni familiari. Il contesto è fondamentale. Gli elefanti organizzano spesso le loro proboscidi a forma di periscopio, per esempio, ma il significato della conformazione dipende dalle circostanze. Se lo fa un cucciolo, può indicare il desiderio di succhiare. Un giovane maschio, voglia di giocare.

Gli elefanti adottano una probiscide a periscopio anche quando percepiscono qualcosa di insolito, e le prove suggeriscono che si dirigono alla fonte del problema con la punta del periscopio, come se indicassero. Allargare le orecchie può servire come avvertimento o saluto amichevole, a seconda di quante volte le orecchie si aprono, se vengono piegate o sollevate contemporaneamente e dall'angolazione del mento dell'elefante.

Nonostante tutto, gli elefanti selvatici amano tenersi in contatto, letteralmente, con i loro corpi; con l’olfatto, attraverso odori che producono dalle ghiandole temporali e che altri elefanti possono rilevare attraverso le loro cavità nasali lunghe fino alla proboscide, che sono più sensibili di quelle di un segugio; o acusticamente, attraverso brontolii, latrati, ruggiti e barriti. I brontolii suonano come le fusa del gatto molto profonde e sono di gran lunga le vocalizzazioni più comuni e diverse dell'elefante.

«Alcuni sono silenziosi, altri sono rumorosi, alcuni salgono e scendono di tono», spiega Pardo. Secondo lo scienziato, inoltre, gli elefanti usano i brontolii per chiamarsi l'un l'altro per nome. «Finora i nostri risultati indicano che gli elefanti si rivolgono ai singoli membri della famiglia con richiami unici», ha detto. «E quando diversi elefanti si rivolgono allo stesso individuo, usano una chiamata simile».

Aristotele aveva ragione quando giudicava gli elefanti «l'animale che supera tutti gli altri in arguzia e mente». È stato dimostrato che gli elefanti, attraverso il famoso test di riconoscimento dello specchio, hanno un senso di autocoscienza. Le elefanti femmine - che costituiscono il nucleo della società degli elefanti - tengono traccia di centinaia di individui attraverso reti a più livelli di unità familiari, gruppi di legami e clan.

Gli elefanti non sono stupidi, ma sono gentili. «Gli elefanti mostrano alcune delle caratteristiche che vorremmo pensare di avere», ha detto il dottor Moss. «Si preoccupano molto delle loro famiglie e tollerano i non parenti».

Un maschio adulto può pesare il doppio delle 3200 chili di una femmina, ma non è mai molesto. «Anche questi grandi maschi, quando hanno un aumento del testosterone, sono gentili con femmine e cuccioli», ha detto Poole.

Gli elefanti sono implacabili buongustai, e trascorrono circa 16 ore al giorno abbattendo rami, rovistando tra i cespugli e spogliando agilmente i ramoscelli del fogliame. Gli elefanti sono considerati ingegneri dell'ecosistema, perché aprono opportunità per una serie di forme di vita più piccole. Allo stesso tempo, l'appetito degli elefanti può portarli a razziare frutteti e giardini locali e distruggere il sostentamento di un allevatore di sussistenza durante la notte.

I biologi e gli ambientalisti degli elefanti ammettono che convivere con gli elefanti non è facile, ma affermano che il pensiero della loro estinzione è insopportabile. «Sarebbe una Terra molto triste», ha detto il dottor Moss, «senza elefanti che la attraversano a grandi passi».