Ventisei esemplari di cigni della regina Elisabetta II sono stati abbattuti sulle rive del Tamigi, vicino al castello di Windsor, perché hanno contratto l'influenza aviaria. A deciderlo i veterinari, nel tentativo di fermare il contagio.

Dall'inizio dell'epidemia sono morti 33 cigni, sei nelle ultime settimane. Gli esemplari che nuotano vicino al castello si aggirano tra i 150 e i 200. La regina - che possiede tutti i cigni reali che nuotano liberi in Inghilterra e Galles - si è detta "rattristata" e ha chiesto di essere aggiornata sulla situazione.

Seigneur of the Swans

Elisabetta II condivide la proprietà dei cigni con la Worshipful Company of Vintners e la Worshipful Company of Dyers per via di un antico statuto. La regina ha persino un titolo ufficiale legato ai cigni: "Seigneur of the Swans". E ogni anno, nella terza settimana di luglio, su un tratto del Tamigi avviene la "Swan Upping", la cerimonia reale per il censimento dei cigni.

