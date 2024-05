28 mag 2024 17:20

ELLY, MA IN CHE MONDO VIVI? LA SCHLEIN NON PERDE OCCASIONE PER DIMOSTRARE DI ESSERE DISCONNESSA DALLA REALTÀ: SALE SUL TRAGHETTO PER ATTRAVERSARE LO STRETTO DI MESSINA E GONGOLA PER AVERCI MESSO "SOLO VENTI MINUTI". IL TUTTO PER DIMOSTRARE CHE IL PONTE È UN’OPERA "INUTILE" – LO VADA A DIRE AI SICILIANI FUORI SEDE CHE DEVONO FARE UN'ODISSEA DI 12 ORE PER RAGGIUNGERE CASA. E COMUNQUE, D'ESTATE E SOTTO LE FESTE, CI VOGLIONO BEN PIÙ DI VENTI MINUTI, TRA IMBARCO, SBARCO E CODE CHILOMETRICHE... - VIDEO