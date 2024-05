ELON CHIAMA, GIORGIA NON RISPONDE – L’AZIENDA DI MUSK, STARLINK, SI È PROPOSTA AL GOVERNO ITALIANO PER SUPPORTARE LE COMUNICAZIONI, ATTRAVERSO I SUOI SATELLITI, IN CASO DI ERUZIONE O TERREMOTO AI CAMPI FLEGREI. NONOSTANTE I BUONI RAPPORTI TRA LA MELONI E IL MILIARDARIO SUDAFRICANO, PALAZZO CHIGI NON HA RISPOSTO, SNOBBANDO LA PROPOSTA. COME MAI? È GIÀ FINITO L'IDILLIO CON IL PATRON DI TESLA, CHE LA MELONA INVITÒ IN POMPA MAGNA AD ATREJU? – STARLINK ERA STATA DI GRANDE AIUTO DURANTE L’ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA …

L’azienda di Elon Musk, Starlink, si è proposta al governo italiano per supportare le comunicazioni in casi di pericolo estremo, come una possibile eruzione o terremoto ai Campi Flegrei. Nonostante la vicinanza tra l’imprenditore statunitense e la premier Giorgia Meloni, l’azienda non ha ricevuto nessuna risposta.

Starlink, che offre una connessione internet via satellite, è stata d’aiuto all’Italia durante l’alluvione in Emilia Romagna grazie a un accordo privato con Unipol. La tecnologia di Musk, che si appoggia a satelliti in orbita bassa, è in grado di mantenere stabili le comunicazioni in caso di emergenza, facilitando soccorsi e altri interventi.

Fonti italiane di SpaceX hanno fatto sapere che, nonostante il contatto con il governo, non c’è stata alcuna risposta. Infratel (società partecipata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) si era mossa a gennaio per cercare un’intesa con il Ministero dell’Interno. Anche questa richiesta è caduta nel vuoto. Il tema di mantenere attive le comunicazioni in caso di calamità naturali dovrebbe essere prioritario, e le fonti di SpaceX in Italia si dichiarano pronte a collaborare.

Attualmente, l’Italia non è dotata di sistemi in grado di funzionare durante le emergenze per restare in contatto con ospedali, caserme, vigili del fuoco o ottenere immagini dettagliate dallo spazio per visualizzare le condizioni dei luoghi colpiti da calamità. [...]

