ELON MUSK CERCA CASA IN COSTA SMERALDA! LA SUPER TENUTA DI ROMAZZINO IN VENDITA. NELL’ESTATE 2022 IL MILIARDARIO CI AVREBBE FATTO UNA VISITA “INTERESSATA” – QUANTO BISOGNA SGANCIARE PER LE TRE SUPERVILLE CHE APPARTENEVANO ALLO SCEICCO YAMANI, IL REGISTA DELLA CRISI ENERGETICA DEL '73 CHE APPIEDO' L'ITALIA? CHRISTIE’S FORNISCE IL PREZZO SOLO “SU RICHIESTA” E L’AGENTE CHE SEGUE DIRETTAMENTE LA PRATICA NON SI FA TROVARE. LA VENDITA POTREBBE ESSERE COMPLICATA DAL FATTO CHE YAMANI AVEVA CREATO UNA RETE DI SOCIETÀ IN LIECHTENSTEIN E IN LIBERIA E…

Estratto dell’articolo di Mario Gerevini per corriere.it

COSTA SMERALDA SCEICCO YAMANI ELON MUSK

Per chi può, per chi spera di vincere la lotteria o per chi semplicemente sogna, è in vendita una proprietà in Costa Smeralda che comprende trecentocinquanta metri di costa nella splendida baia di Romazzino, con tre super ville affiancate fronte mare, 39 camere da letto, 40 bagni, 2.700 mq abitabili complessivi, piscine di dimensioni olimpiche, parco da 23 mila metri quadrati, due spiagge esclusive di sabbia bianchissima, due pontili e una boa di ormeggio per yacht fino a 80 metri di lunghezza.

La visita di Musk

Nella scheda di Christie’s International Real Estate, che da tempo ha il mandato di vendere la proprietà sarda proteggendo la riservatezza dei clienti, si dice che è una delle più esclusive e favolose tenute fronte mare del Mediterrano. Tanto che Elon Musk nell’estate del 2022 ci avrebbe fatto una visita “interessata”, come scriveva un informatissimo articolo de L’Unione Sarda.

COSTA SMERALDA TENUTA ROMAZZINO

Il terreno di Henry Ford

Non si dice, nella brochure di Christie’s, che questo lotto di terra tanti anni fa fu acquistato da Henry Ford II (...)

Poi Chi comprò? Il regista della crisi energetica del 1973, la figura chiave dietro l’embargo del petrolio che fece esplodere i prezzi del greggio, innescando lo choc petrolifero e costringendo gli italiani all’austerity con le famose «domeniche a piedi».

Più precisamente lo sceicco Ahmed Zaki Yamani, per 24 anni (1962-1986) potentissimo ministro del Petrolio dell’Arabia Saudita, di fatto il numero uno dentro l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). Potente e comunque in ottimi rapporti con l’Italia e i suoi politici.

COSTA SMERALDA TENUTA ROMAZZINO

(...)

Yamani è morto due anni fa a Londra all’età di 90 anni. Presumibilmente la proprietà è stata messa in vendita dai suoi eredi. E oggi, dopo il presunto abboccamento con Musk non concretizzato, lo è ancora. A che prezzo? Christie’s lo fornisce solo “su richiesta” e l’agente che segue direttamente la pratica non si fa trovare. L’ampio range compreso tra 100 e 200 milioni che “sparano” gli agenti immobiliari della zona dà un’idea.

(...)

La compravendita potrebbe essere complicata dal fatto che Yamani aveva creato una rete di società in Liechtenstein e in Liberia: Seralia, Safar e Badr a Vaduz, una per ogni villa, ma per anni gestite a Cantù (Como) da un professionista locale. E poi la liberiana Karisarda Interests di Monrovia.

COSTA SMERALDA TENUTA ROMAZZINO

Un’architettura societaria tutt’altro che trasparente che in parte dovrebbe essere ancora in piedi. «Un trophy asset nella zona più prestigiosa della Costa Smeralda - scrive Christie’s il “marchio” a cui è associata la locale Immobilsarda - il parco privato si estende per 2,3 ettari, con prati verdeggianti e piante mediterranee come bouganville, gelsomino, ibisco, pini e ulivi. Gli spazi includono eleganti salotti all’aperto, solarium e terrazze con cucine esterne, barbecue e forni per pizza, due spiagge sabbiose appartate ….”. Chi può si faccia avanti ma, ricordiamolo, c’è un limite: la boa non regge gli yacht più lunghi di 80 metri.

elon musk COSTA SMERALDA TENUTA ROMAZZINO