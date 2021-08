26 ago 2021 18:25

ELON MUSK È RIMASTO SENZA OSSIGENO! – "SPACE X" SARA' COSTRETTA A LASCIARE I RAZZI FALCON 9 A TERRA PER VIA DELLA CARENZA DI OSSIGENO LIQUIDO, CHE SERVE AGLI OSPEDALI PER CURARE I PAZIENTI COVID ATTACCATI AL RESPIRATORE - COSI' IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DI RAZZI FONDATA DA MUSK, GWYNE SHOTWELL, HA ANNUNCIATO CHE...