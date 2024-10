ELON MUSK, L’AMICO CHE TUTTI VORREMMO: HA DONATO 75 MILIONI DI EURO PER AIUTARE DONALD TRUMP NELLA CAMPAGNA ELETTORALE – IL FONDATORE DI TESLA HA EFFETTUATO DIVERSE DONAZIONI MILIONARIE NEL TERZO TRIMESTRE AL SUPER COMITATO “AMERICA PAC”, CHE FINORA HA SPESO 96 MILIONI DI DOLLARI PER LA RIELEZIONE DEL TYCOON…

Elon Musk ha donato 75 milioni per aiutare Trump

(ANSA) - Elon Musk ha donato quasi 75 milioni di dollari per aiutare Donald Trump a riconquistare la Casa Bianca. Il miliardario ha effettuato diverse donazioni milionarie nel terzo trimestre al super pac America Pac, che ha speso finora 96 milioni per Trump e 10 milioni per i candidati repubblicani in Congresso.

Musk sarà in Pennsylvania per una serie di incontri oggi. "Se volete partecipare non c'è nulla da pagare. Dovete solo firmare la petizione che sostiene la libertà di parola e il diritto alle armi, oltre a votare in questa elezione", ha detto Musk.

Oltre a Musk donazioni milionarie sono state effettuate anche da Miriam Adelson e Dick Uihlein nel terzo trimestre. I tre complessivamente hanno contribuito per 220 milioni. Adelson ha donato 25 milioni al mese a luglio, agosto e settembre al super pac Preserve America, al quale ha versato altri 20 milioni alla fine dello scorso mese. All'inizio dell'anno aveva donato altri 5 milioni. L'altro super pac Right for America ha incassato 28 milioni durante l'estate.

