ELON MUSK TORNA ALLA SUA ATTIVITÀ PREFERITA: ATTACCARE I MAGISTRATI - IL MILIARDARIO KETAMINICO, CHE IN PASSATO AVEVA CRITICATO LA MAGISTRATURA ITALIANA E IL GIUDICE BRASILIANO ALEXANDRE DE MORAES, ADESSO SI SCAGLIA CONTRO KATHALEEN MCCORMICK, LA GIUDICE DEL DELAWARE CHE HA BOCCIATO IL COMPENSO DA 55,8 MILIARDI DI DOLLARI ALL'ANNO CHE GLI AZIONISTI DI TESLA AVEVANO APPROVATO PER MUSK - IL "CONSIGLIORE" DI TRUMP ACCUSA MCCORMICK DI ESSERE CORROTTA, DI AVER EMESSO UNA SENTENZA FOLLE, DI ESSERE UN’ATTIVISTA POLITICA E ANNUNCIA RICORSO ALLA CORTE SUPREMA - A FREGARE MUSK E' STATO UN INVESTITORE, EX BATTERISTA DI UNA BAND HEAVY METAL, CHE AVEVA SOLO 9 AZIONI TESLA...

Estratto dell'articolo di Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

Elon Musk […] viene sconfitto per la seconda volta da una giudice del Delaware sulla base di una causa intentata anni fa da un investitore, ex batterista di una band heavy metal, proprietario di appena 9 azioni della Tesla: bocciato di nuovo il maxi pacchetto retributivo chiesto da Musk per continuare a impegnarsi pienamente in azienda e concesso dal consiglio d’amministrazione nel timore di un suo disimpegno e del trasferimento dei progetti migliori in altre sue aziende.

A gennaio Kathaleen McCormick, la chancellor della Court of Chancery del tribunale del Delaware, aveva bocciato il maxi regalo da 56 miliardi di dollari sulla base del ricorso presentato fin dal 2018, quando l’operazione era iniziata, dallo sconosciuto azionista Richard Tornetta. […]

A giugno il board della Tesla aveva approvato di nuovo il super pacchetto (304 milioni di opzioni per acquistare quote di Tesla a 23 dollari per azione, il valore del 2018) che, con le ultime rivalutazioni del titolo, arriva a valere circa 100 miliardi di dollari. […]

Ma la giudice ha ritenuto sempre validi i motivi che l’avevamo portata a dare ragione a Tornetta (consiglieri d’amministrazione condizionari perché legati in vario modo a Musk). Poi ha imputato all’esercito degli avvocati di Tesla «numeroso e di talento» di essere incorso in «inesattezze materiali» nei documenti forniti agli azionisti che «non hanno potuto valutare in pieno l’effetto del loro voto». Poi li ha accusati di aver sostenuto «teorie senza precedenti che sono contrarie a molteplici norme di legge consolidate».

Musk, furioso, accusa McCormick di essere corrotta, di aver emesso una sentenza folle, di essere un’attivista politica. La Tesla annuncia ricorso alla Corte Suprema del Delaware. […] E poiché i magistrati non possono essere denunciati godendo dell’immunità per le conseguenze delle loro sentenze, c’è chi propone di chiedere i danni a Tornetta. Il quale non parla e potrebbe anche non possedere più le 9 azioni della causa iniziale.

[…] L’azienda potrebbe riproporre l’operazione in Texas, dove ha nel frattempo trasferito la sua sede legale ma, ricominciando da capo e dovendo basarsi sui nuovi valori, il costo del pacchetto nel bilancio della società risulterebbe decuplicato: dagli originali 2,8 miliardi a quasi 30.

Musk potrebbe anche cercare un compromesso, proporre una transazione, ma è contrario al suo metodo: quando trova un ostacolo lo abbatte denunciando, andando in tribunale. Ora punta sulla Corte Suprema, intimidita non solo dal suo enorme potere ormai anche politico ma, soprattutto, dalla reazione di tante altre aziende e start up che non considerano più conveniente stabilire la loro sede legale nel Delaware[…]

Comunque la sentenza dei giudici supremi non arriverà prima di un anno: un bel problema per Musk. Che, però, non rischia crisi di liquidità: tra l’altro, secondo Bloomberg sta pensando di mettere sul mercato SpaceX, sua al 42%. Per gli analisti vale 350 miliardi: 147 miliardi andrebbero a lui.

