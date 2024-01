31 gen 2024 17:30

ELON MUSK VUOLE TRASFORMARCI IN "SUPEREROI" PER SCONFIGGERE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - CON NEURALINK IL MILIARDARIO SUDAFRICANO SPERA DI "SALVARE" IL GENERE UMANO DALLO SPAURACCHIO DELL'IA, FONDENDO IL CERVELLO UMANO CON I COMPUTER - NON A CASO, DUE MESI PRIMA CHE OPENAI SVELASSE CHATGPT, MUSK HA CHIESTO AI SUOI SCIENZIATI DI ACCELERARE IL PROGETTO "COME SE IL MONDO STESSE PER FINIRE" - LA PRIMA INTERFACCIA DEL CHIP, "TELEPATHY", PERMETTE AGLI UTENTI DI COMPLETARE COMPITI SEMPLICI, MA I PROGETTI FUTURI DI "MR. TESLA" SONO BEN PIU' AMBIZIOSI ED ENTRO QUALCHE ANNO...