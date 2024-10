1 ott 2024 14:18

EMANUELE POZZOLO CONTINUA A SOSTENERE DI NON AVER SPARATO ALLA FESTA DI CAPODANNO A ROSAZZA, MA PERCHE’ NON DICE CHI HA APERTO IL FUOCO? – IL DEPUTATO (SOSPESO) DI FRATELLI D’ITALIA HA RISARCITO CON 20-30 MILA EURO IL FERITO, LUCA CAMPANA, CHE HA RITIRATO LA QUERELA PER LESIONI COLPOSE – PERCHÉ LO HA FATTO, SE SI RITIENE INNOCENTE? IL PARLAMENTARE NON RISPONDE. MA CHI È VICINO A LUI SPIEGA: “LO FA PER STRATEGIA DIFENSIVA, MA ANCHE PER UN MOTIVO POLITICO” – LE ACCUSE A PABLITO MORELLO, L'EX CAPO SCORTA DI DELMASTRO…