EMILIO FEDE ARRESTATO A NAPOLI PER EVASIONE DAI DOMICILIARI - L’EX DIRETTORE DEL TG4 ERA A CENA CON LA MOGLIE, SUL LUNGOMARE, PER FESTEGGIARE IL SUO 89ESIMO COMPLEANNO - NON AVREBBE ATTESO L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO E, SCADUTI I 7 MESI DI DOMICILIARI, SI SAREBBE MESSO IN VIAGGIO DOPO AVER INFORMATO I CARABINIERI DI SEGRATE - ORA DEVE COMPLETARE LA PENA CON ALTRI 4 ANNI DI SERVIZI SOCIALI…