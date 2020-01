7 gen 2020 12:36

EMILY, CI FAI O CI SEI? – LA RATAJKOWSKI SI LAMENTA DI ESSERE CONSIDERATA SOLO UN “CORPO” E COME LO FA? PUBBLICANDO UNA FOTO DA ADOLESCENTE PER DIMOSTRARE DI NON ESSERE RIFATTA! LA BOMBASTICA MODELLA TORNA A FAR IMPAZZIRE I FAN CON UNO SCATTO PER PIPPAROLI DOC, MA QUESTA VOLTA FRIGNA: “AVREI VOLUTO CHE IL MONDO MI AVESSE INCORAGGIATO A ESSERE QUALCOSA DI PIÙ CHE…” - FOTOGALLERY PORCELLINA