3 nov 2021 19:13

ENI OTHER DAY - LA PROCURA GENERALE HA DECISO DI NON FARE RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO L’ASSOLUZIONE DEI PRESUNTI INTERMEDIARI EMEKA OBI E GIANLUCA DI NARDO: COSÌ PASSA IN GIUDICATO LA “NON SUSSISTENZA” DELLA CORRUZIONE INTERNAZIONALE NEL PROCESSO ENI-NIGERIA - È L’ENNESIMO SMARCAMENTO DALLA PROCURA DELL'AGGIUNTO FABIO DE PASQUALE E DEL PM SERGIO SPADARO