31 dic 2021 17:36

ENI WAY - LA PROCURA DI BRESCIA HA CHIESTO LA PROROGA DI SEI MESI DELLE INDAGINI CONTRO I PM DE PASQUALE E SPADARO, INDAGATI PER OMISSIONI D’ATTI D’UFFICIO SULL’INCHIESTA ENI, PER ANALIZZARE IL TELEFONO DI VINCENZO ARMANNA - DE PASQUALE NON HA RESO NOTE ALLE DIFESE DEI VERTICI ENI LE CHAT TROVATE NELLO SMARTPHONE DI ARMANNA, E CHE COSTITUIVANO UN ELEMENTO A FAVORE DI CLAUDIO DESCALZI E DEL SUO STAFF, SOSTENENDO CHE ERA IMPOSSIBILE ESTRAPOLARE SOLO LE CHAT DALLA MEMORIA DEL TELEFONO: SI SAREBBE DOVUTO CONSEGNARE AGLI AVVOCATI L'INTERA MEMORIA, E QUESTO AVREBBE RIVELATO ELEMENTI ANCORA COPERTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO…