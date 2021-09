ENNESIMA GAFFE DI JOE BIDEN CHE, DURANTE L'ANNUNCIO DELL'INTESA CON REGNO UNITO E AUSTRALIA SULLA SICUREZZA, DOPO AVER RINGRAZIATO BORIS JOHNSON, DIMENTICA IL NOME DEL PRIMO MINISTRO AUSTRALIANO SCOTT MORRISON: "E VOGLIO RINGRAZIARE QUEL TIZIO LAGGIU'", DICE, RIVOLGENDOSI AL PREMIER, IN COLLEGAMENTO VIDEO...

Dagotraduzione dal Guardian

Boris Johnson, Scott Morrison e Joe Biden

Scott Morrison è stato chiamato in molti modi, ma l’espressione «quel tizio in basso» potrebbe restare impresso più a lungo degli altri. Mentre annunciava la partnership con Gran Bretagna e Australia sulla sicurezza, chiamata Aukus, il presidente Biden si è rivolto al premier britannico per ringraziarlo di questa nuova fase. «Grazie, Boris». Quindi, guardando lo schermo televisivo su cui era in collegamento Morrison, dopo aver esitato: «E voglio ringraziare quel tizio laggiù. Grazie mille amico» ha detto.

A quel punto Morrison ha fatto l’unica cosa possibile: gli ha risposto con un pollice in su.

Joe Biden durante la conferenza stampa

«Sono onorato oggi di essere affiancato da due dei più stretti alleati, Australia e Regno Unito, per avviare una nuova fase della cooperazione trilaterale per la sicurezza tra i nostri paesi», ha detto pochi istanti dopo. «Come hanno detto il primo ministro Morrison e il primo ministro Johnson, voglio ringraziarvi per questa partnership …».

Ma era troppo tardi. Il danno era già fatto.