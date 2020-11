EPPUR SI GIRA – NEI CINEMA NON CI SI PUÒ NEMMENO METTERE PIEDE, MA L’ITALIA È TUTTA UN SET: DA NORD A SUD LA PRODUZIONE NON SI FERMA, TRA PROTOCOLLI, TAMPONI E STOP QUANDO SI TROVA QUALCUNO POSITIVO – OGNI SETTIMANA PARTONO 3 O 4 FILM CHE SI AGGIUNGONO AI 130 IN ATTESA DI USCITA – ROMA FA LA PARTE DEL LEONE: SE TOM CRUISE SFRECCIA A PIAZZA DI SPAGNA A BORDO DI UNA 500 GIALLA, BELLA THORNE E IL FIDANZATO BENJAMIN MASCOLO SONO IMPEGNATI A…

Gloria Satta per “il Messaggero”

tom cruise gira a roma 'mission impossible' 4

Le sale rimangono chiuse fino a nuovo ordine. I film più attesi, da Diabolik dei Manetti Bros a Freaks Out di Gabriele Mainetti per non parlare di Si vive una volta sola di Carlo Verdone, sono congelati in attesa della data di uscita e perfino della destinazione: cinema o piattaforma? Intanto, al grido di «meglio sul web che niente», imboccano la strada on demand sempre più titoli. Il cinema italiano non si ferma.

gomorra

LA PRODUZIONE E proprio mentre la pandemia infligge alle sale la crisi più nera della storia, la produzione appare più vivace che mai. Eppur si gira, all' insegna di protocolli e tamponi. Non passa giorno in cui non vengano annunciati nuovi ciak: secondo il sito cinemotore partono 3 o 4 film alla settimana che si aggiungono ai 130 in attesa di uscita. Si girano anche serie e l' epicentro è sempre Roma, ma dall' Alto Adige alla Sardegna, da Napoli a Bologna l' Italia è tutta un set. Nell' ex carcere San Sebastiano di Sassari sono iniziate le riprese del nuovo film di Leonardo Di Costanzo (ancora senza titolo) con Toni Servillo e Silvio Orlando.

tom cruise gira a roma 'mission impossible' 2

REVENGE PORN «Cominciare un film di questi tempi è anche un piccolo gesto», spiega il produttore Carlo Cresto-Dina, «sentiamo tutti il bisogno di andare avanti per mostrare al mondo e a noi stessi che si può fare». Mentre procede il set di Gomorra 5, a Napoli Sergio Rubini gira I fratelli De Filippo e Vincenzo Salemme Con tutto il cuore. E la coppia diabolica Christian De Sica-Alessandro Siani sta per iniziare Chi ha incastrato Babbo Natale mentre il premio Oscar Paolo Sorrentino prosegue la lavorazione di È stata la mano di Dio.

paolo sorrentino

Tra Viterbo e Anticoli Corrado, Emanuele Scaringi gira l' horror-fantasy Pantafa. L' Alto Adige finanzia ben 9 progetti cinematografici tra cui Vermiglio di Maura Delpero. L' Emilia Romagna fa da sfondo a Nudes, remake italiano del teen drama norvegese sul revenge porn e prima serie della regista Laura Luchetti.

Tra Ascoli e la Calabria viaggia il set di Umami-Il quinto sapore, commedia di Angelo Frezza. Bari ospita la lavorazione di Profeti di Alessio Cremonini con Jasmine Trinca, Sulla giostra diretto da Giorgia Cecere e Status of Consciousness con Emile Hirsch. «La Puglia come set dà continuità al made In Italy portando le nostre produzioni americane in Italia», dice il produttore Andrea Iervolino.

tom cruise gira a roma 'mission impossible' 8

CAPITALE SUPERSTAR Roma fa la parte del leone. Nella Capitale è in corso la lavorazione di Time is Up di Elisa Amoruso, protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo, in arte Benji.

Fausto Brizzi ha dato il primo ciak alla commedia Bla Bla Baby, Claudio Amendola prosegue I cassamortari con Piero Pelù, Simone Godano è dietro la cinepresa di Marilyn ha gli occhi neri, Stefano Mordini gira La scuola cattolica, Tommaso Paradiso regista debuttante dirige Sulle nuvole. Torino va avanti il set di Tutto qua, diretto da Davide Ferrario, storia di una rock band con Neri Marcoré.

elisa amoruso, bella thorne benjamin mascolo

«La pandemia mette a rischio la salute e l' economia del Paese», osserva il regista, «ma c' è una minaccia più subdola: che ci venga rubato l' immaginario. Per evitarlo dobbiamo andare avanti». E sono all' orizzonte le serie Fedeltà, con Michele Riondino, e Un professore con Alessandro Gassman.

L' Italia è tutta un ciak. In attesa di tempi migliori, il cinema continua a guard

e' stata la mano di dio toni servillo fausto brizzi

tom cruise gira a roma 'mission impossible' 11

