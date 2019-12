EPSTEIN E LA CRICCA DEI PORCELLONI - L'FBI INDAGA SU GHISLAINE MAXWELL, L'AMICA “SOCIALITE” DEL MILIARDARIO VIZIOSO - LA DONNA E ALTRE PERSONE, VICINE AL FINANZIERE SUICIDA, SONO SOSPETTATE DI AVERE FACILITATO LA SUA “TRATTA” DI MINORENNI - L'FBI, AL MOMENTO, NON AVREBBE IN PROGRAMMA DI SENTIRE IL PRINCIPE ANDREA, AMICO DI EPSTEIN E CHIAMATO IN CAUSA DA ALCUNE DONNE, TRA CUI VIRGINIA GIUFFRE…

Da “il Giornale”

Lui si è suicidato oltre cinque mesi fa, ma il polverone sollevato dalle sue azioni non accenna a depositarsi. Parliamo di Jeffrey Epstein, il finanziare finito in carcere nel luglio scorso sotto l' infamate accusa di traffico sessuale di minori, e che in una cella del Metropolitan Correctional Center di New York si è tolto la vita lo scorso 10 agosto, in circostanze piuttosto misteriose che hanno spinto più d' una persona a mettere in dubbio che si sia trattato davvero di suicidio.

Ora si viene a sapere che l' Fbi starebbe indagando sull' ex compagna e amica di lunga data del finanziere Ghislaine Maxwell, che avrebbe «facilitato» l' attività illegale di Epstein, e su altre persone dell' entourage del finanziere dei quali però non sono stati resi noti i nomi. La Maxwell, figlia del controverso magnate dell' editoria Robert, è una attivissima socialite che nel corso della sua lunga amicizia con Epstein avrebbe introdotto il finanziere a numerosi personaggi famosi, tra i quali Bill Clinton e il Duca di York.

La donna, che ha 58 anni, e dal 2016 non compare più in pubblico (non si sa nemmeno dove viva esattamente) non è ancora accusata di crimini specifici anche perché le indagini sono ancora agli inizi. Gli investigatori starebbero seguendo le piste indicate da alcune donne che contattarono l' agenzia federale all' indomani dell' arresto di Epstein, nel luglio scorso. Un mese dopo la morte dell' uomo che secondo l' accusa avrebbe gestito una rete di ragazzine minorenni dal 2002 al 2005, che venivano «offerte» ad amici per incontri sessuali.

L' Fbi, al momento, non avrebbe in programma di sentire il principe Andrea, amico di Epstein e chiamato in causa da alcune donne, tra cui Virginia Giuffre, una delle presunte vittime del finanziere. La donna raccontò di essere stata reclutata minorenne da Maxwell e costretta ad avere rapporti sessuali con Epstein e con alcuni suoi amici, tra cui il principe Andrea. Principe che proprio in seguito a questo scandalo, avendo dovuto ammettere la sua amicizia con Epstein, è stato indotto a lasciare tutti gli incarichi ufficiali all' interno della famiglia reale britannica.

Un' altra famiglia reale sfiorata dallo scandalo è quella norvegese: la principessa Mette-Marit, moglie dell' erede al trono Haakon, è stata costretta ad ammettere di avere incontrato a più riprese, tra il 2011 e il 2013, Epstein, ma di non essere minimamente al corrente delle abiette attività che gli vengono contestate.

E intanto spunta fuori un' altra accusatrice di Epstein. Secondo il New York Post, la donna, che si nasconde per il momento dietro lo pseudonimo di Anastasia Doe (cognome che nel sistema giudiziario americano designa qualcuno di cui si vuole proteggere l' indentità), ha presentato la causa al tribunale di New York, denunciando lo scomparso finanziere di avere abusato di lei e di averla violentata nella sua casa di New York fra il 2003 e il 2006.

Epstein non cè più ma la sua storia sembra ancora tutta da scrivere.

donald e melania trump con jeffrey epstein e la compagna ghislaine maxwell a mar a lago nel 2000 GHISLAINE MAXWELL ghislaine maxwell e elon musk jeffrey epstein e ghislaine maxwell il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton 1