EPSTEIN MEJO DELLA CIA - UNA EX DIPENDENTE DEL PEDO-BILLIONAIRE MORTO IN PRIGIONE HA RACCONTATO CHE NEL SUO RANCH IN NEW MEXICO C'ERANO TRE SALE COMPUTER "GRANDI QUANTO UNA CASA" PER SPIARE GLI OSPITI FAMOSI - LE TELECAMERE ERANO POSIZIONATE IN OGNI ANGOLO - TRA I FILMATI CI SAREBBERO ANCHE LE RIPRESE DEL PRESUNTO SOGGIORNO DEL PRINCIPE ANDREA CON VIRGINIA ROBERTS...

Dagotraduzione dal Sun

Maria Farmer

Una delle vittime di Jeffrey Epstein ha raccontato che il famigerato Zorro Ranch, la tenuta nel deserto del New Mexico appartenuta al miliardario, aveva tre sale computer «grandi quanto una casa» per spiare ospiti famosi, tra cui il principe Andrea. Secondo l’ex dipendente Maria Farmer, tra i filmati ci sarebbero anche le riprese del presunto soggiorno di sette giorni del duca di York.

Jeffrey Epstein

Secondo quanto riferito, Epstein voleva usare il ranch per inseminare le donne con il suo sperma con l’obiettivo di creare una «razza superiore». Il proprietario della stazione radio locale Eddie Aragon ha ottenuto i progetti della tenuta risalenti al 1998, cinque anni dopo l’acquisto da parte di Epstein della proprietà.

I piani, visionati da The Sun, mostrano un enorme piano interrato, di circa 2500 metri quadrati, dove sono disegnate sale per esercizi, massaggi e jacuzzi e successivamente trasformato in una zona piscina. Il progetto mostra anche tre «stanze meccaniche» insolitamente grandi. Secondo Maria Farmer erano piene di computer e apparecchiature video che servivano a Epstein e Ghislaine Maxwell per la loro rete di spionaggio.

Il ranch di Epstein nel New Mexico

«Tutte le residenze di Epstein avevano queste stanze meccaniche e sistemi di tunnel. Lo so perché me lo ha detto Epstein. Queste stanze erano enormi, più grandi di una casa. Non ho idea del perché qualcuno abbia bisogno di così tanti computer in una stanza. C'erano telecamere stenopeiche per registrare tutto in ogni tenuta. Le telecamere erano onnipresenti. Non potevi vederle a meno che non ti venisse indicato».

Epstein ha avuto molti ospiti nel suo ranch nel corso degli anni, tra cui il principe Andrea, che presumibilmente è andato in vacanza lì con la sua "amica" neurochirurga, la dottoressa Melanie Walker, che l'ex governante di Zorro Deidre Stratton ha descritto come «bella, giovane e brillante».

Scale che scendono nel seminterrato nel ranch del New Mexico

Stratton in precedenza ha affermato di essere stata incaricata di prendersi cura del reale, che le ha chiesto del tè che lo avrebbe reso «arrapato», affermando: «Mi ha chiesto di trovarne uno che lo rendesse più arrapato, e che non fosse stato interessante per lei. Immagino perché ha capito che il suo lavoro era intrattenerlo». The Sun ha contattato Walker, che non ha mai commentato la sua relazione con il Duca.

Il duca avrebbe anche trascorso due giorni da solo nel ranch di Epstein nel 2001 con la "schiava sessuale" del miliardario pedofilo Virginia Roberts, secondo i documenti del tribunale. Un manoscritto scritto dalla signora Roberts - che all'epoca aveva 17 o 18 anni - dice che si è «divertito molto» e che lei gli ha fatto «massaggi erotici», in seguito pagata «quasi mille dollari» da Epstein.

Interni del ranch nel New Mexico

Secondo l’architetto del ranch nel New Mexico, nel corridoio dell’ascensore del seminterrato era stato appeso un ritratto alto un metro e ottanta di Ghislaine Maxwell nuda, con le gambe aperte e un pugnale d’oro nella mano destra, ed era la prima cosa che gli ospiti, comprese le vittime, vedevano scendendo nel seminterrato.

Farmer, 51 anni, ha lavorato come artista interna e receptionist presso la casa di Epstein a New York nel 1996 prima di essere trasferita nella tenuta di 23 stanze e 3.200 metri quadrati dell'uomo d'affari Les Wexner a New Albany, Ohio, dove afferma di essere stata abusata da Epstein e Maxwell.

Piantina del ranch nel New Mexico principe andrea virginia giuffre MAXWELL E EPSTEIN principe andrea jeffrey epstein Il principe Andrea con Virginia Roberts Interni del ranch nel New Mexico 2