6 apr 2022 16:05

ERA UNA CASERMA, NON UN REPARTO - I GIOVANI SPECIALIZZANDI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO VENIVANO TRATTATI COME SOLDATI: OBBLIGO DI PRESENTARSI ALLE 6.30, FLESSIONI PER CHI ARRIVAVA IN RITARDO, OFFESE, URLA ED ESCLUSIONI DALLA SALA OPERATORIA PER RIPICCA - APERTE DUE INCHIESTE, SOSPESO IL DIRETTORE NICOLA MAFFULLI, LUMINARE CONOSCIUTO PER AVER CURATO VARI CAMPIONI, FRA CUI DAVID TREZEGUET E THIERRY HENRY... - VIDEO