ERA MEGLIO RUBARE DA PICCOLI - A MILANO, UN 12ENNE DI ORIGINI AFRICANE È STATO BLOCCATO DAI CARABINIERI DOPO AVER AGGREDITO E RUBATO UN ROLEX DA 27MILA EURO A UN TURISTA AMERICANO - IL GIOVANE LO AVREBBE PRIMA STORDITO CON DELLO SPRAY AL PEPERONCINO, POI DERUBATO INSIEME AD UN COMPLICE - IL RAGAZZO, CHE HA DICHIARATO DI AVERE MENO DI 12 ANNI, È GIÀ STATO FERMATO 4 VOLTE NELL'ULTIMO MESE PER AVER RAPINATO DAI PASSANTI, MA NON È IMPUTABILE A CAUSA DELL'ETÀ…

furto rolex

(ANSA) - Nell'ultimo mese è stato fermato 4 volte a Milano per rapine a passanti ma avendo meno di 14 anni non è imputabile e quindi carabinieri e poliziotti possono solo inviare una segnalazione all'autorità. E' la storia di un ragazzo africano (la sua nazionalità non è chiara perché non ha con sé i documenti) che lunedì' sera è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo aver aggredito e rapinato un turista americano di 35 anni a cui ha portato via un orologio da 27mila euro mentre passeggiava in via Manzoni attorno alle 23.30.

spray al peperoncino 2

Il ragazzino assieme a un complice rimasto ignoto, lo ha prima stordito spruzzandogli in faccia uno spray al peperoncino, poi gli ha afferrato il Rolex Daytona che aveva al polso. I carabinieri sono stati avvertiti da un passante che ha visto la scena e ha fornito indicazioni utili per mettersi sulle tracce di uno di loro. Il ragazzo, alla vista dei militari ha lanciato via l'orologio ed è stato bloccato poco dopo. Nonostante la stazza, ha detto di avere meno di 12 anni e l'esame osseo, pur non potendo svelare la vera età, ha rivelato che ne ha sicuramente meno di 14. E' stato quindi affidato a una comunità a Genova mentre l'orologio è stato recuperato e riconsegnato al turista.