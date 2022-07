ERA L’ORA! – FINALMENTE SI POSSONO TRASFERIRE LE CHAT DI WHATSAPP DA ANDROID A IPHONE (E VICEVERSA)! RISOLTA UNA DELLE BEGHE PIÙ INCOMPRENSIBILI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA DI ZUCKERBERG. LA FUNZIONE PER IL PASSAGGIO A IOS È STATA PRESENTATA IN VERSIONE BETA UN MESETTO FA, E DA IERI È DISPONIBILE PER TUTTI. ECCO COME FUNZIONA…

Saverio Alloggio per www.corriere.it

Trasferire i dati di WhatsApp da Android ad iOS (e viceversa). Una procedura all’apparenza semplice, ma che ha sempre rappresentato un problema. Di recente è stata introdotta una specifica funzionalità per tutti coloro che passano dal sistema operativo Apple a quello Google.

Il percorso contrario non era invece mai stato contemplato. Fino a quando l’azienda di Cupertino ha introdotto questa possibilità attraverso l’applicazione «Passa a iOS». Una funzione annunciata in versione beta poco più di 1 mese fa e, da ieri, diventata disponibile per tutti.

Tanto da guadagnarsi un pagina ad hoc all’interno del portale ufficiale di WhatsApp. Come spesso avviene in questi casi, però, per alcuni utenti sembra non essere ancora disponibile. È solo questione di tempo, probabilmente di poche ore. In ogni caso, per sfruttarla è necessario aver installato almeno la versione 2.22.7.74 dell'app WhatsApp per Android e quella 2.22.10.70 dell'app WhatsApp per iOS.

Come funziona «Passa a iOS»

Passa a iOS» esiste da anni. È un’applicazione sviluppata da Apple ed è il servizio utilizzato da tutti coloro che, passando da Android al sistema operativo dell’azienda di Cupertino, vogliono portare con sé fotografie, contatti, messaggi, appuntamenti salvati sul calendario.

Il suo funzionamento è elementare ed è probabilmente la semplicità ad aver spinto WhatsApp ad affidarsi a questa app per risolvere l’annoso problema. L’unica operazione preliminare da compiere è quella di installare il servizio sul proprio smartphone Android che si sta per abbandonare a favore di un iPhone. È disponibile gratuitamente nel Play Store, il negozio di applicazioni di Google.

La procedura:

Una volta installata l’app Passa a iOS, basta attenersi ai passaggi seguenti:

— mentre si configura il nuovo iPhone, bisogna cercare la schermata «App e dati» e selezionare la voce «Migra i dati da Android»;

— lo step successivo è quello di avviare «Passa a iOS» sullo smartphone Android;

— a questo punto è necessario selezionare il pulsante «Continua» sul nuovo iPhone quando viene visualizzata la schermata «Migra i dati da Android». Bisogna attendere che venga visualizzato un codice a dieci o sei cifre;

— il codice in questione andrà inserito nell’apposita schermata che compare sullo smartphone Android

— il nuovo iPhone creerà una rete Wi-Fi temporanea. Quando richiesto, basta cliccare su «Connetti» per accedere a quella rete sul dispositivo Android, quindi attendere che venga visualizzata la schermata «Trasferimento dati».

— infine, sul dispositivo Android, occorre selezionare i contenuti che si vuole trasferire e, successivamente, toccare il tasto «Continua». Il gioco è fatto.

La novità risiede proprio nei contenuti che è possibile selezionare. Tra questi, infatti, compare finalmente anche l’account WhatsApp, risolvendo così una criticità presente sin dalla nascita della celebre app di messaggistica.

Il trasferimento dei dati WhatsApp da iPhone ad Android

Come detto in apertura, il percorso inverso è concepito direttamente all’interno di WhatsApp. Nel caso in cui si voglia passare da iPhone ad Android, basta recarsi nelle impostazioni dell’app di messaggistica.

A questo punto è necessario cliccare sulla voce «Chat» e, successivamente, su «Sposta le chat su Android». Nel momento in cui, sul nuovo smartphone Android appena configurato, si avvia WhatsApp per la prima volta, sarà necessario collegare il telefono al vecchio iPhone con un cavo per completare la procedura. Si tratta dunque di una funzione soggetta al possesso di un cavetto USB-C/Lightning.

L’abbiamo testata negli ultimi mesi con dispositivi Samsung e Oppo ed ha funzionato, per quanto in diversi forum di settore molti utenti lamentino la mancata conclusione del trasferimento. Al di là comunque dei casi isolati, appare evidente come sia necessaria una procedura standard per tutti. La scelta di affidarsi al servizio sviluppato da Apple è certamente un vantaggio enorme per i nuovi utenti iPhone. Sarebbe il caso di individuare un’app simile anche per i futuri clienti Android.