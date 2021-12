22 dic 2021 14:49

ERA IL SOLITO CALL CENTER? - PAPA FRANCESCO INTERROMPE IL CERIMONIALE PER RISPONDERE AL TELEFONO - IL VATICANO SI E' LIMITATO A DIRE CHE ERA UNA CHIAMATA PRIVATA - NON È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE QUALCOSA DI SIMILE. GIÀ L'11 AGOSTO 2021 FRANCESCO AVEVA RICEVUTO UNO SMARTPHONE DAL SUO ASSISTENTE PER UNA CHIAMATA URGENTE E SI ERA ALLONTANATO PER POI TORNARE A SALUTARE I FEDELI CON SORRISI E BENEDIZIONI…