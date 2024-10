ERBA, CASO CHIUSO? – LA RICHIESTA DI REVISIONE DI OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI NON È AMMISSIBILE “SOTTO IL DUPLICE PROFILO DELLA MANCANZA DI NOVITÀ E DELLA INIDONEITÀ A RIBALTARE IL GIUDIZIO”. È LA CONCLUSIONE DEI GIUDICI DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, CHE HANNO BOCCIATO L’ISTANZA PRESENTATA DAL SOSTITUTO PROCURATORE DI MILANO, CUNO TARFUSSER. CHE È STATO GIUDICATO “NON LEGITTIMATO” A PRESENTARE LA RICHIESTA - "NESSUN RISCONTRO SULLA PISTA DELLA FAIDA PER DROGA"

ROSA BAZZI OLINDO ROMANO STRAGE DI ERBA

STRAGE ERBA: GIUDICI, PER REVISIONE MANCA NOVITÀ PROVA

(ANSA) - La richiesta di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per quanto rituale, non è ammissibile "sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l'ammissione".

E' la conclusione a cui sono giunti i giudici della Corte d'appello d Brescia che hanno giudicato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza che condannò la coppia all'ergastolo per la strage di Erba (quattro morti, tra cui un bimbo di due anni, e un ferito gravissimo, l'11 dicembre del 2006).

olindo e rosa bazzi

STRAGE ERBA: IN RICHIESTA REVISIONE TARFUSSER NON LEGITTIMATO

(ANSA) - La richiesta di revisione della sentenza all'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi presentata dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser è "prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova" inammissibile "per difetto di legittimazione del proponente.

"La richiesta di revisione - scrivono i giudici della Corte d'appello di Brescia nelle motivazioni dl procedimento la cui definizione ha richiesta più udienze - è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Milano privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo il documento organizzativo dell'ufficio, all'avvocato generale, e non assegnatario del fascicolo ed è stata depositata nella cancelleria del Procuratore Generale di Milano, che l'ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente, disconoscendone il contenuto e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile".

Strage Erba: giudici, nessun riscontro su pista faida per droga

(ANSA) - Per i giudici di Brescia, che hanno giudicato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza all'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba, "l'ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti é stato invano approfondito nella prima fase delle indagini e non ha trovato alcun riscontro" da parte della Guardia di Finanza e "non può certo trovare nuova linfa nelle apodittiche affermazioni di Abdi Kais (un tunisino che era stato in carcere con Azouz Marzouz, ndr) e nelle supposizioni degli altri pregiudicati intervistati mentre era in corso l'odierno processo di revisione".

