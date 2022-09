ERDOGAN, L’UNICO NEGOZIATORE – IL PRESIDENTE TURCO HA CHIAMATO ANCHE OGGI PUTIN (ORMAI È PEGGIO DELLO STALKER MACRON) PER AUTO-PROPORSI COME MEDIATORE ANCHE SULLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA – GLI ISPETTORI DELL’AIEA RESTERANNO NELL’IMPIANTO. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA, RAFAEL GROSSI: “LA SITUAZIONE È COMPLESSA, I MILITARI RUSSI…”

recep tayyip erdogan vladimir putin vertice di sochi

1 - ERDOGAN A PUTIN, TURCHIA PUÒ MEDIARE SU CENTRALE NUCLEARE

(ANSA-AFP) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in una conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir Putin, ha affermato che la Turchia è pronta a fare da mediatore per il braccio di ferro fra la Russia e l'Ucraina sulla centrale nucleare. Lo fa sapere la presidenza turca.

"Il presidente Erdogan ha affermato che la Turchia può assumere un ruolo da facilitatore sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, come è stato fatto per l'accordo sul grano", ha reso noto la presidenza turca.

rafael grossi

2 - CREMLINO, ERDOGAN HA ELOGIATO RUOLO RUSSIA PER VISITA AIEA

(ANSA) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in una conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir Putin, ha sottolineato il ruolo della Russia nell'organizzare la visita degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino, secondo quanto riporta Tass. Erdogan e Putin hanno "discusso della situazione in Ucraina".

3 - ISPETTORI AIEA RESTANO A ZAPORIZHZHIA GROSSI: PREOCCUPATI DA NUOVI ATTACCHI

Estratto dell’articolo di Nello Scavo per ”Avvenire”

erdogan putin

«Imilitari russi erano presenti nella centrale ma non si poteva avvicinarli, né si sono mostrati disponibili con noi». Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, in una conferenza stampa a Vienna.

Al momento, gli ispettori non forniscono giudizi sull'operato dei militari, tuttavia la «situazione è estremamente complessa» e «necessita dell'intervento dell'Aiea». All'inizio della prossima settimana Grossi stilerà un rapporto sull'ispezione effettuata nell'impianto e lo discuterà nel corso del Consiglio sicurezza Onu convocato per martedì.

rafael grossi

«Stiamo raccogliendo informazioni sulla centrale», ha aggiunto il capo degli ispettori. Quest' ultimo ha definito «ammirevole» la scelta degli esperti ucraini che continuino a lavorare sotto occupazione. La tensione, ha ammesso, è altissima e la presenza dei due ispettori che resteranno per un tempo indefinito dovrebbe «contribuire a attenuarla ».

La loro presenza, inoltre, dovrebbe garantire una maggiore sorveglianza, scoraggiando le parti dal compiere azioni di militari o di sabotaggio. Grossi si è detto preoccupato da «nuovi attacchi» nell'area dell'impianto anche se «la situazione di Zaporizhzhia non è paragonabile a quella di Chernobyl» […]

centrale nucleare zaporizhzhia

4 - L'AIEA STABILISCE UNA MISSIONE PERMANENTE A ZAPORIZHZHIA. I DUBBI DEGLI UCRAINI

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è tornato dalla centrale nucleare di Enerhodar nella regione di Zaporizhzhia annunciando una missione permanente: sei specialisti sono rimasti a lavorare nell’impianto, due rimarranno in modo permanente, d’ora in poi, ha assicurato Grossi, tutte le informazioni riguardo la sicurezza della centrale verranno dall’Aiea, non dai russi o dagli ucraini. […]

renat karchaa con gli ispettori dell aiea

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito la missione positiva ma ha accusato Mosca di aver trasformato il viaggio in un “infruttuoso tour all’interno dello stabilimento”. A guidare gli scienziati nella centrale sarebbe stato infatti Renat Karchaa, consigliere del capo di Rosatom, che Mosca presenta come un esperto di nucleare e Kyiv come un sociologo senza basi di ingegneria.

centrale nucleare zaporizhzhia

[…] Un ucraino dipendente della centrale ha raccontato al giornale Suspilne che gli ispettori si sono mossi parlando soltanto con i russi, i quali hanno mostrato “mappe dei bombardamenti ucraini”, altri dipendenti hanno riferito che non è stato consentito ovunque l’accesso: Grossi ha smentito. Lo sconforto tra gli ucraini era iniziato da settimane, una fonte sentita dal Foglio e a conoscenza dei fatti nella centrale aveva espresso dubbi sull’utilità di una missione che i russi avrebbero guidato a loro piacimento.

centrale nucleare zaporizhzhia 2

[…] La grande paura di Kyiv è che la centrale smetta di funzionare. Alexander Rodnyansky, economista e consigliere del presidente Zelensky, ha detto al Foglio che l’Ucraina “ha paura per la sicurezza energetica. Se la centrale viene disconnessa dalla rete elettrica ucraina sarebbe pericoloso e per Kyiv vorrebbe dire avere una parte del paese senza energia. L’Ucraina non è ricca e parte dei nostri guadagni viene proprio dalle forniture energetiche”. Il piano della Russia potrebbe essere quello di disconnettere la centrale per poi collegarla alla rete elettrica russa e costringere Kyiv a pagare le forniture a Mosca. […]

