EROI DI GUERRA! IL CORONAVIRUS CONTINUA A MIETERE VITTIME TRA I MEDICI: ALTRI DUE DECESSI (UN INFETTIVOLOGO DI CREMONA E UN MEDICO IN PENSIONE DI PARMA). SONO 19 DALL'INIZIO DELL'EMERGENZA. GLI OPERATORI SANITARI CONTAGIATI SONO 4824, IL DOPPIO CHE IN CINA

Da leggo.it

Coronavirus, altre due vittime tra i medici per l'epidemia da Covid-19. È deceduto, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), il dottor Leonardo Marchi, medico infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo a Cremona.

medici

In totale, i decessi certificati di medici in attività a causa dell'epidemia da nuovo coronavirus arriverebbero così a 18.

Si aggiunge una ulteriore vittima alla lista dei medici caduti a causa del Covid-19. È Manfredo Squeri, medico ospedaliero in pensione. Squeri, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), lavorava come medico responsabile del reparto di Medicina alla Casa di cura 'Piccole Figliè di Parma, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Sarebbe, per la Fnomceo, il 19/mo medico in attività deceduto per Covid-19.

coronavirus medici 1

Intanto si registrano i dati allarmanti sul contagio negli operatori sanitari in Italia: sono 4824, il doppio che in Cina.

coronavirus medici MEDICI SI PROTEGGONO CON I SACCHI DELLA SPAZZATURA IN LOMBARDIA