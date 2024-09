ESCE DAL CARCERE VALENTINA BOSCARO, LA 31ENNE CONDANNATA A 20 ANNI PER AVER ACCOLTELLATO A MORTE IL FIDANZATO, MATTIA CARUSO, NEL 2022 VICINO PADOVA – LA DONNA SCONTERÀ LA PENA A CASA PERCHÉ È MADRE DI UNA BAMBINA PICCOLA – LA RABBIA DELLA FAMIGLIA DELLA VITTIMA: “UN VERO COLPO, SOPRATTUTTO PER LA MADRE VISTO CHE QUOTIDIANAMENTE PIANGE SUO FIGLIO SULLA TOMBA. CONTINUA PERÒ AD AVER FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA, SIAMO SICURI CHE..."

Valentina Boscaro

«Arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico»: questa la decisione presa nella mattinata di venerdì dalla sezione distrettuale del riesame del Tribunale di Venezia nei confronti di Valentina Boscaro, la 31enne condannata a 20 anni - dalla Corte d’Appello, in quanto in primo grado era stata condannata a 24 anni - per l’omicidio dell’allora fidanzato Mattia Caruso (avvenuto il 25 settembre del 2022 a Abano Terme, nel Padovano) […]

LE CONDANNE

[…] il giudice ha infatti ordinato la scarcerazione immediata della donna, che era rinchiusa nella casa circondariale di Montorio, nel Veronese […]. Si apre quindi un nuovo capitolo della storia iniziata quasi due anni fa quando, dopo una serata trascorsa al ristorante Laghi di Sant’Antonio, Valentina Boscaro uccise con una coltellata al cuore Mattia Caruso, il quale in quel momento si trovava al volante della sua auto. In primo grado il pm Valeria Sanzari, che l’accusava di omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo, aveva chiesto l’ergastolo.

Mattia Caruso

IL PM IN AULA: «LEI MAI PENTITA, FREDDA E CRUDELE»

«Valentina non si è mai pentita, fredda e crudele. Ha sferrato la pugnalata al cuore con la mano destra», aveva dichiarato in aula il pubblico ministero, nella cui requisitoria erano state messe in risalto le dichiarazioni dell’imputata, giudicate «assolutamente inattendibili» poiché Boscaro «ha sempre mentito» sulle circostanze del delitto, indicando in un non precisato «maghrebino» il responsabile[…]

Sanzari aveva inoltre contestato il movente dell’accoltellamento «per paura», sottolineando che la donna non aveva alcun segno sul corpo e sugli abiti, con «la volontà di manipolare la gravità del fatto». Il 19 settembre 2023, invece, la 31enne aveva dichiarato di fronte ai giudici: «Mattia mi picchiava e mi violentava: voleva che rimanessi incinta e mi minacciava. Non volevo ucciderlo, mi dispiace per quello che ho fatto».

valentina boscaro 4

IL GIUDIZIO DI INADEGUATEZZA

Alberto Berardi e Renzo Fogliata, avvocati difensori di Valentina Boscaro, avevano presentato negli scorsi mesi in Corte di Cassazione un ricorso con i quali contestavano non solo «l’erronea applicazione della legge penale» per quanto riguarda l’aggravamento delle misure cautelari nonché «l’omesso, ma indispensabile, giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari quale sufficiente presidio». […]

NIENTE COMPUTER E SMARTPHONE

Il ricorso, come detto, era stato accolto dalla Prima sezione della Corte di Cassazione, che aveva annullato l’ordinanza impugnata rimandando al Tribunale del Riesame di Venezia la decisione sull’eventuale scarcerazione con conseguente «passaggio» agli arresti domiciliari, considerando anche che è madre di una bambina. La donna[…]potrà comunicare solo con l’avvocato difensore e con i suoi cari: non potrà dunque utilizzare computer e smartphone.

mattia caruso

LA FAMIGLIA DELLA VITTIMA: «UN COLPO»

[…] parenti di Mattia Caruso lasciano ogni commento all’avvocata Francesca Betto. La quale, legale di parte civile - insieme alla collega Anna Desiderio - fa intendere come per la famiglia sia stato «un vero colpo, soprattutto per la madre visto che quotidianamente piange suo figlio sulla tomba. Continua però ad aver fiducia nella giustizia, perché questo provvedimento è diverso dalla decisione della Corte d’Appello: siamo sicuri che una volta che la sentenza diventerà definitiva per Valentina Boscaro si riapriranno le porte del carcere».

