La Chiesa ortodossa russa ha redatto una serie di regolamenti su quali sono le procedure per espellere i demoni dal corpo. I religiosi hanno deciso di preparare questo manuale per via degli incidenti, a volte mortali, causati dagli esorcismi fai da te.

Nel 2019 sono morte almeno due persone per via degli esorcismi: un bambino di nove anni, imbavagliato e frustato dal padre per “scacciare un demone”, e un uomo di mezza età, soffocato dalla madre per essersi avvicinato all’occulto. Altri casi: una donna di 26 anni, a Voronezh, morta nel 2011 dopo essere stata costretta dai genitori a bere 5 litri di acqua santa (erano convinti che il marito fosse il diavolo); un bambino di dieci anni, di cui è circolato il video, esorcizzato a colpi di aglio e acqua santa.

Il vescovo Hilarion, un alto funzionario della Chiesa ortodossa russa, ha detto che il documento, che deve ancora essere reso pubblico, fornirà un insieme di regole "unificanti" per l’esorcismo. La Chiesa ortodossa ha messo in guardia i russi dal tentare di scacciare i demoni senza l'aiuto di sacerdoti qualificati. Secondo il patriarca Kirill di Mosca, capo della chiesa, solo il clero “spiritualmente forte” dovrebbe eseguire esorcismi.

L'esorcismo ha guadagnato popolarità negli anni '90 dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Uno degli esorcisti più famosi è stato Sergei Romanov, ex poliziotto e assassino, poi convertito al cristianesimo. Romanov, 65 anni, è stato arrestato quest'anno dopo che lui e i suoi seguaci hanno preso il controllo di un convento negli Urali. È stato scomunicato dalla chiesa.

