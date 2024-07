ESPERIMENTI BESTIALI - DAL 2019 AL 2020, IN ITALIA SONO STATI UCCISI QUASI 2 MILIONI DI ANIMALI PER FINI SPERIMENTALI, UNA MEDIA DI 482MILA CANI, CONIGLI, MAIALI, SCIMMIE O TOPI AMMAZZATI ALL'ANNO - DI QUESTI, OLTRE IL 50% VIENE IMPIEGATO PER GLI ESPERIMENTI PIÙ DOLOROSI E SOLO IL 28%, È USATO PER RISPONDERE A OBBLIGHI DI LEGGE...

Estratto dell'articolo di Silvia Morosi per www.corriere.it

sperimentazioni su animali 9

Dal 2019 al 2022 sono quasi 2 milioni gli animali soppressi nei laboratori. È quanto emerge dai dati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 08-07-2024 e visionati dalla Lega Antivivisezione. La media annuale continua a essere altissima e supera i 482mila individui utilizzati e uccisi per fini sperimentali. […]

Preoccupante il ricorso ai cani, specie particolarmente protetta e a cui si potrebbe ricorrere solo in condizioni eccezionali, con ben 2.323 cani uccisi dal 2019 al 2022. […] Oltretutto tale specie è spesso utilizzata per test particolarmente invasivi di tossicologia, resistenza cardiaca e impianti o interventi dentali nelle ossa.

sperimentazioni su animali 7

Tali vincoli legali valgono anche per i primati, ma le statistiche mostrano come il numero di quelli sfruttati continui ad essere altissimo, nonostante non solo i limiti normativi, ma anche le comprovate vicinanze comportamentali con l’uomo: delle 1.579 scimmie impiegate nei test solo 16 provenivano da allevatori registrati in Unione europea, come richiesto dalla Direttiva dell’Unione europea, mentre tutti i restanti sono stati importati da Paesi poveri e noti per caccia illegale e devastazione delle aree boschive, come Asia e Africa e Sud-America.

sperimentazioni su animali 8

Dei 1.933.726 animali uccisi ai fini della sperimentazione, solo il 28%, (691.014) è usato per fini regolatori, cioè per rispondere a obblighi di legge. […] A essere inaccettabile, poi, prosegue la Lav, è la presenza di 5.017 animali ancora utilizzati per l’istruzione e la formazione, nonostante nel nostro Paese sia vietato utilizzare procedure didattiche su animali - in deroga solo per l’alta formazione universitaria - e sia vigente, già dal 1993, la legge sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

sperimentazioni su animali 2

Infine, oltre il 50% degli animali viene impiegato per gli esperimenti più dolorosi, con sofferenza o angoscia intensi, come nel caso di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di analgesici, uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo, scosse elettriche o trapianti di organi con gravi effetti avversi dovuti al rigetto (tali esempi sono ripresi dal decreto stesso legiferante in materia).

sperimentazioni su animali 1

A questi numeri altissimi, «si aggiungono rinnovi di progetti che sono dei semplici copia-incolla dei precedenti senza le adeguate valutazioni sul rapporto danno-beneficio: il risultato è un sistema che utilizza e uccide centinaia di migliaia di animali ogni anno, oltretutto per dati non predittivi, come dimostra il fatto che oltre il 95% della sperimentazione animale fallisce se applicata all’uomo. È urgente una transizione della ricerca biomedica verso tecnologie basate su modelli human-based, non solo per salvare gli animali, ma anche per comprendere e curare le malattie che affliggono l’uomo», dichiara Michela Kuan, responsabile scientifico area ricerca senza animali Lav. […]

sperimentazioni su animali 4 sperimentazioni su animali 5 sperimentazioni su animali 10 sperimentazioni su animali 3 sperimentazioni su animali 6