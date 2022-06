ESPLODE LA BOLLA – BLITZ DELLA POLIZIA IN VIA BOLLA, A MILANO, DOVE QUALCHE GIORNO FA 60 PERSONE, ARMATE DI SPRANGHE E BASTONI, HANNO SCATENATO UNA MAXI RISSA: A FRONTEGGIARSI ERANO STATI CITTADINI ITALIANI E ROM DI ORIGINI BOSNIACHE, PER VECCHIE FRIZIONI LEGATE ALLA COMUNE CONVIVENZA - GLI AGENTI STANNO ESEGUENDO DIVERSE PERQUISIZIONI ALLA RICERCA DI ARMI E PROVE...

Blitz della polizia in via Bolla a Milano all'alba di venerdì 17 giugno. Gli agenti della questura, su delega della procura, stanno eseguendo diverse perquisizioni alla ricerca delle armi (mazze, bastoni e spranghe) e ulteriori elementi di prova a carico degli autori della rissa avvenuta proprio nel quartiere del gallaratese nella serata di venerdì 10 giugno.

Nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile e del commissariato Bonola hanno individuato alcuni dei presunti autori delle violenze. I detective sono arrivati a loro - fanno sapere da via Fatebenefratalli - attraverso l'analisi di un video che ha ripreso alcuni istanti della zuffa e a un video pubblicato sui social. Dalla questura precisano che le attività di questa fase hanno un solo scopo: "Precisare le singole condotte penalmente rilevanti".

La maxi rissa in via Bolla

Nella serata di venerdì 10 giugno circa 60 persone, armate anche di bastoni, si sono riversate in strada e hanno iniziato a picchiarsi. A fronteggiarsi erano stati due gruppi contrapposti composti prevalentemente da cittadini italiani e rom di origini bosniache; la violenza era scaturita per vecchie frizioni legate alla comune convivenza, hanno fatto sapere i poliziotti.

Sul posto era intervenuta la polizia con una decina di volanti e squadre del reparto mobile. L'ordine pubblico era stato ristabilito intorno alle 23:30, circa due ore dopo le prime segnalazioni al 112. Sempre nella notte tra sabato e domenica era bruciata un'automobile nel quartiere, forse uno "strascico" della rissa.

