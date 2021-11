ESPORTIAMO ESTREMISTI - L’ALGERINO DI 37 ANNI CHE HA ACCOLTELLATO UN POLIZIOTTO A CANNES “IN NOME DEL PROFETA” HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO ITALIANO. ERA ARRIVATO LEGALMENTE IN FRANCIA NEL GENNAIO 2016 E POI È VENUTO A VIVERE NEL NOSTRO PAESE - SALVINI SI SFREGA I POLLICIONI E TWITTA: “CHIEDIAMO CHIAREZZA IMMEDIATA DA PARTE DEL VIMINALE. SOPRATTUTTO PERCHÉ È ANCORA VIVO IL RICORDO DELL'ATTENTATORE DI NIZZA DI UN ANNO FA E CHE ERA SBARCATO POCHE SETTIMANE PRIMA A LAMPEDUSA"

Secondo i media francesi, l’algerino che questa mattina a Cannes ha aggredito un poliziotto con un coltello avrebbe un permesso di soggiorno italiano. pic.twitter.com/tOyJaoyFt9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 8, 2021

Da www.quotidiano.net

poliziotto accoltellato a cannes la scena del crimine. 2

Avrebbe un permesso di soggiorno italiano l'uomo che questa mattina ha accoltellato un poliziotto a Cannes, in Francia. Secondo i media francesi si tratta di un algerino di 37 anni, Lakhdar B, domiciliato in città. "Sarebbe arrivato legalmente in Francia nel gennaio 2016 - scrive Le Figaro - e successivamente sarebbe andato a vivere in Italia, dove ha ottenuto diversi permessi di soggiorno di seguito". Avventandosi contro l'agente avrebbe affermato di agire "in nome del Profeta". Si indaga per terrorismo.

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 6.30. L'uomo ha aperto la portiera della volante fingendo di chiedere informazioni e ha aggredito con un coltello il poliziotto seduto al posto di guida, colpendolo al torace tre volte: l'agente si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile.

accoltellamento poliziotto cannes

L'aggressore, sconosciuto alle forze dell'ordine, ha poi tentato di attaccare anche il collega seduto a fianco ma a quel punto l'agente ferito ha aperto il fuoco raggiungendolo con due proiettili alla schiena. Ha lesioni gravi.

la strada dove e' stato accoltellato un poliziotto a cannes

La notizia che arriva da Oltralpe si presta alla polemica politica. "Chiediamo chiarezza immediata da parte del Viminale - incalza il leader della Lega Matteo Salvini - soprattutto perché è ancora vivo il ricordo dell'attentatore di Nizza di un anno fa e che era sbarcato poche settimane prima a Lampedusa". Gli fanno eco da Fratelli d'Italia, con la deputata Ylenja Lucaselli: "È doveroso che il nostro governo, nello specifico il ministro Lamorgese, chiarisca tutti gli elementi del caso, coinvolgendo le forze politiche".

I precedenti

poliziotto accoltellato a cannes la scena del crimine

In passato è già accaduto che i terroristi che hanno colpito in Francia o in altri Paesi europei avessero legami con l'Italia. E' accaduto, in particolare, con l'attentato al mercatino di Natale a Berlino, nel dicembre 2016, e con l'attacco nella cattedrale di Nizza nell'ottobre 2020. Nel primo caso si trattava del tunisino Anis Amri, che aveva trascorso diversi anni nel Belpaese, anche come detenuto in carcere; nel secondo caso l'autore era Brahim Aoussaoui, sempre tunisino, arrivato con i barchini a Lampedusa.

poliziotto accoltellato a cannes 2 accoltellamento poliziotto cannes poliziotto accoltellato a cannes 3 il tweet del ministro dell'interno darmanin sull accoltellamento a cannes poliziotto accoltellato a cannes la scena del crimine