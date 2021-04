13 apr 2021 17:59

A ESSERE FRANCO, HAI ROTTO IL CAZZO - DOPO LE PRECEDENTI CAUSE PER MOLESTIE SESSUALI, PER JAMES FRANCO ARRIVA UNA NUOVA ACCUSA DI PEDOFILIA, DOPO LE VOCI GIRATE QUALCHE ANNO FA. A MUOVERLA È CHARLYNE YI, ATTRICE 35ENNE DIRETTA DALL’ATTORE E REGISTA IN ''THE DISASTER ARTIST'' (2017) - "QUANDO HO CERCATO DI LASCIARE IL SET PERCHÉ FRANCO È UN PREDATORE SESSUALE, LORO HANNO PROVATO A “COMPRARMI” OFFRENDOMI UN RUOLO PIÙ IMPORTANTE…" - VIDEO