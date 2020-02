5 feb 2020 11:21

ESSERE VIVI PER UN CAPELLO – UNA DONNA SCOZZESE SI E' ACCORTA DI AVER UN NODULO AL SENO GRAZIE ALLE EXTENSION PER I CAPELLI: LA SIGNORA HA RACCONTATO CHE, DOPO AVER FATTO UNA DOCCIA, STAVA PETTINANDO LA CHIOMA ALLA NUOVA ALTEZZA QUADO SI È ACCORTA CHE C'ERA QUALCOSA DI STRANO: AVEVA UN CARCINOMA MAMMARIO IN FASE 2…