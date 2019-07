8 lug 2019 13:50

ESTATE FRESCHI! – BOCCHEGGIATE E NON SAPETE COME RESISTERE AL CALDO? FORSE VALE LA PENA INVESTIRE QUALCHE SPICCIOLO IN UNO DI QUESTI 25 GADGET SALVA-VITA: DALL’AMACA CHE SI TRASFORMA IN UNA PISCINA GONFIABILE AL CUSCINO REFRIGERANTE PER DORMIRE AL FRESCO - E SE POI VOLETE FARE FELICE VOSTRA MOGLIE NON REGALATE LE SOLITE COLLANE: SEMBRANO PERLE, MA LE SFERE SONO PIENE DI LIQUIDO…