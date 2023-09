29 set 2023 19:45

ESTATE SENZA FINE – ALTRO CHE AUTUNNO, PER TUTTO OTTOBRE CI SARANNO TEMPERATURE CALDISSIME SULL'ITALIA, GRAZIE ALL'ANTICICLONE APOLLO (CON QUALCHE INCURSIONE DI ARIA GELIDA) – PREVISTE MASSIME FINO A 32-33 GRADI. E L’ACQUA DEL MARE MANTERÀ LA STESSA TEMPERATURA DI FINE GIUGNO, DAI 23 GRADI DI VIAREGGIO AI 25 DI CALA MARIOLU IN SARDEGNA – PER QUESTO WEEKEND, BEL TEMPO OVUNQUE, CON QUALCHE TEMPORALE SPARSO TRA BASILICATA CALABRIA E SICILIA