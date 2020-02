EVITIAMO IL TAGLIO E IL CUCITO SUL CORONAVIRUS - A FOGGIA UN SARTO CINESE SI E' MESSO IN AUTOQUARANTENA, CHIUDENDO IL NEGOZIO E LASCIANDO UN MESSAGGIO AI SUOI CLIENTI: “SONO RIENTRATO IN ITALIA IL 5 FEBBRAIO DOPO ESSERE STATO 13 GIORNI IN CINA. STO BENE, LE MIE CONDIZIONI DI SALUTE SONO BUONE. HO DECISO DA SOLO DI CHIUDERE IL NEGOZIO. L'HO FATTO PER TRANQUILLIZZARE TUTTI I MIEI CLIENTI…”

Da "www.leggo.it"

sarto cinese si mette in quarantena 2

Ha deciso di mettersi in autoquarantena pur non avendo alcun sintomo del Coronavirus. Succede a Foggia, dove un noto commerciante ha lasciato un biglietto sulla porta della sua attività in cui avvisa i clienti: «Sto bene, le mie condizioni di salute sono buone - afferma Tong, titolare del negozio Pronto Moda Lisa Sartoria di Foggia -, ho deciso da solo di chiudere il negozio.

sarto cinese si mette in quarantena 1

L'ho fatto per tranquillizzare tutti i miei clienti», l'uomo ha 38 anni ed è un sarto affermato nella zona. «Sono rientrato in Italia il 5 febbraio dopo essere stato 13 giorni in Cina. Il mio paese è molto lontano da Wuhan, la città da cui è iniziata l'epidemia del Coronavirus.

coronavirus 2

Per raggiungerlo occorrono almeno tre ore di volo». Che le condizioni di salute di Tong siano ottime è confermato anche da alcuni negozianti della zona. «Sta bene, sta solo aspettando di riaprire», raccontano i suoi colleghi.

sarto cinese si mette in quarantena coronavirus 1 coronavirus cina controlli per il coronavirus controlli per il coronavirus coronavirus emergenza coronavirus CORONAVIRUS - TURISTE CINESI coronavirus