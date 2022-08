19 ago 2022 08:17

EVVAI, MISS UNIVERSO SI APRE ALLE MILF - PER LA PRIMA VOLTA IN 70 ANNI, IL CONCORSO DI MISS UNIVERSO HA DECISO DI APRIRE ALLE MAMME E ALLE DONNE SPOSATE - IL REGOLAMENTO PREVEDEVA CHE LE VINCITRICI DOVESSERO ESSERE NUBILI E RESTASSERO TALI PER TUTTA LA DURATA DEL TITOLO. COSÌ COME NON POTEVANO AVERE FIGLI FINCHE' AVESSERO AVUTO LA CORONA DI REGINETTA SULLA TESTA…